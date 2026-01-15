Dueño del Al-Ittihad ofrece a Messi contrato por $1,400 mde

Anmar Al-Haili, quien comentó que le ofreció dicha cifra al astro argentino cuando venció su contrato con el PSG en 2023, la cual seguiría vigente para el astro

Los contratos actuales de muchos deportistas llegan a ser tan altos, que incluso suenan obscenas las cantidades de dinero que se manejan para hacerse con los servicios de estrellas como Stephen Curry, Dak Prescott, Shohei Ohtani o Cristiano Ronaldo, quien terminó 2025 como el deportista mejor pagado del mundo.

Los ingresos de "CR7" ascendieron hasta los $275 millones de dólares, $150 millones más que su némesis, Lionel Messi, quien ocupó el quinto puesto de la lista, sin embargo, sus ingresos pudieron ser hasta 10 veces más altos, pues la "Pulga" recibió una propuesta económica estratosférica de $1,400 millones de euros anuales por parte del club árabe Al-Ittihad.

Esto fue mencionado por el presidente del club, Anmar Al-Haili, quien comentó que le ofreció dicha cifra al astro argentino cuando venció su contrato con el París Saint Germain en 2023, propuesta que fue rechazada por él, pues su familia prefería vivir en los Estados Unidos.

“Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida. Lo contacté cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí $1,400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto y Al-Ittihad siempre le abrirá las puertas, cuando quiera", comentó.

Esta cifra lo convertiría con muchísima diferencia en el deportista mejor pagado de todos los tiempos y lo alzaría como una de las personas más acaudaladas del mundo, al nivel de empresarios gigantes de diferentes giros económicos.

El jeque es un aficionado más de Messi, pues afirmó que más que buscar éxitos deportivos o reconocimiento mundial por un fichaje, es un deseo personal que quien él considera el mejor jugador de todos los tiempos vista la playera de su club.

"Tener a Messi aquí en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol”, cerró.

Estas son las estrellas del Al-Ittihad

Durante estos años de crecimiento en el fútbol árabe, Al-Ittihad se consolidó como uno de los equipos más importantes gracias a que ha tenido jugadores importantes como Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Danilo Pereira, Steven Bergwijn, quienes impulsaron al equipo a ganar el doblete de Liga y Copa el año anterior.

¿Cuánto gana Messi en el Inter Miami?

Según informó la propia MLS, el sueldo base de Lionel Messi en el Inter Miami es de $20.4 millones de dólares anuales, cirfra que lo pone como el jugador mejor pago de la Liga, aunque esto no incluye los jugosos acuerdos comerciales que el campeón del mundo ha concretado desde que llegó a Estados Unidos hace tres años.