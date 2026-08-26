Dueño de los 49ers usó seudónimo antes de ser detenido en Ohio

Jed York contactó un anuncio falso de prostitución bajo el nombre de “Joe” y fue detenido tras acudir a una cita con un agente encubierto en Ohio

Este martes se dio a conocer que Jed York, propietario de los San Francisco 49ers, utilizó un seudónimo para responder a un anuncio falso de prostitución antes de ser detenido en Ohio este fin de semana.

De acuerdo con ESPN, que cita un informe policial, York se identificó como “Joe” al contactar un anuncio publicado por un agente encubierto que se hacía pasar por una mujer en un sitio web de prostitución.

Según el reporte, el propietario de los 49ers se comunicó con el agente en dos ocasiones el sábado, pero no recibió respuesta. Fue hasta el tercer mensaje, enviado el domingo, cuando el policía respondió y propuso encontrarse esa mismo día en East Palestine.

York acudió al punto acordado y fue detenido por agentes del Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley de Mahoning Valley en un complejo de casas móviles.

Al momento de su arresto, las autoridades encontraron el teléfono utilizado para comunicarse con la supuesta prostituta y $160 dólares en efectivo, cantidad que, según el informe, correspondía a la tarifa pactada por una hora de servicios sexuales.

Inicialmente, York fue acusado de solicitar servicios de prostitución y posesión de instrumentos delictivos, ambos considerados delitos menores.

Posteriormente, la fiscalía de Ohio modificó el cargo relacionado con prostitución por el de alteración del orden público como parte de un acuerdo de culpabilidad.

York no impugnó los cargos y fue condenado a un día de cárcel por cada uno, aunque ambos días fueron considerados como cumplidos. Además, pagó 1,150 dólares en multas.

York es propietario mayoritario de los San Francisco 49ers desde 2024, aunque ocupa el cargo de director ejecutivo de la franquicia desde 2008.

Durante su gestión, los 49ers han alcanzado el Super Bowl en tres ocasiones, mientras que York también supervisó la construcción del Levi's Stadium en Santa Clara, California, recinto al que el equipo se mudó en 2014.