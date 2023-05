Drama por conocer al campeón continuará el domingo

Tigres y Chivas empataron a cero en la ida de la final dejando todo en suspenso para el próximo domingo en la cancha de los tapatíos

Por: Javier Torres

Mayo 26, 2023, 6:31

Como era de esperarse, los aficionados felinos se hicieron notar este jueves para el partido de ida de la final.

Las emociones estaban a flor de piel, y como no, vivir una final en compañía de tus amigos y familia siempre es emocionante.

‘’Nerviosa, emocionada, ya habíamos venido a otras finales, vengo con mis hijas y con mi esposo. Híjole no por nada le dicen el equipo más pasional de México, la afición de tigres lo vive pasional, sanamente, es un equipo pasional, de casa, muy de amores’’, comentó la aficionada felina.

La afición rojiblanca no se hizo esperar y vino desde tierras tapatías a apoyar a su equipo.

‘’De Guadalajara y vine a ver el juego con la familia, hoy empatamos y en la vuelta gana Chivas dos a uno’’, dijo el aficionado rojiblanco.

‘’El juego del día de hoy va a ser un poco difícil, es un estadio que se siente pero esperemos sacar un buen resultado. Yo soy de Montemorelos y desde chiquito me gustó el equipo’’, añadió Christian López.

Y entre los cientos de aficionados, nos encontramos a Maria Concepción, que en compañía de su nieto, Osvaldo, asistieron a la final para disfrutar de sus tigres.

‘’Tigre de corazón desde la cuna, mi abuela me inculcó la pasión por estos colores, mi mamá, mi tía, todos en la familia somos tigres y hoy venimos a ver el juego’’, dijo Osvaldo.

‘’Nerviosa no, estoy muy contenta porque vamos a ganar. Yo se que si vamos a ganar’’.

‘’Soy tigre de corazón hasta la muerte, hasta donde no me queden ganas, y si ya no tengo ganas pues ya no’’.

Finalmente, y con una cara de decepción de ambas aficiones fue como terminó este encuentro aunque, de los dos lados, se muestran confiados en salir campeón el domingo.

‘’El árbitro un poco a favor de Chivas, me gustaron ambos equipos pero el domingo salimos campeones’’, añadió el aficionado felino.

Con cánticos, banderas, gritos y aplausos es como los fanáticos auriazules presenciaron este encuentro, ahora, el capítulo dos de esta gran final decidirá quién es el próximo campeón del futbol mexicano.