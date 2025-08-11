Dos tenistas mexicanas se disputarán el Wildcard del Abierto GNP

El pase por el Wildcard al torneo clasificatorio del Abierto GNP Seguros entre García y Martínez se jugará este domingo 10 de agosto en el Club Sonoma

La tenista mexicana Julia García demostró su poderío en la cancha al asegurar su pase a la final de la fase de clasificación del Abierto GNP Seguros 2025. Con un juego dominante, superó a la coreana Ga Hyun Song en un partido que duró menos de una hora.

Desde el inicio, la jugadora de Morelia, Michoacán, impuso su ritmo. Ganó su primer juego con su saque y rompió el servicio de su oponente, estableciendo un control total del encuentro. Desde el fondo de la cancha, García manejó cada punto y cerró el primer set con un contundente marcador de 6-1 en tan solo 30 minutos.

En el segundo set, la intensidad de García no disminuyó. Manteniendo su alto nivel de juego, no le dio ninguna oportunidad a su rival y se llevó el set 6-0, sellando su victoria y su lugar en la final.

Con 22 años, García tendrá su segunda oportunidad consecutiva de entrar al cuadro principal del torneo, un certamen que ya ganó en 2024. La jugadora, quien representa a la Universidad de Oklahoma, se perfila como una fuerte contendiente en la competición.

Por otro lado, el público disfrutó de un duelo más reñido entre Daniela Martínez, de Aguascalientes, y Ana Karen Guadiana. Guadiana, que llegaba como favorita debido a su experiencia y palmarés, se enfrentó a la jugadora que representa a Nuevo León en un encuentro lleno de emociones.

El pase por el Wildcard al torneo clasificatorio del Abierto GNP Seguros 2025 entre Julia García y Daniela Martínez se jugará este domingo 10 de agosto en el Club Sonoma en punto de las 17:00 horas.