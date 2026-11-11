Dos 'regios' son inmortalizados en el Salón de la Fama del Fútbol

Humberto Suazo y Gerónimo Barbadillo serán investidos al Salón de la Fama del Fútbol junto con Henry, del Piero y el "Turco" Mohamed, entre otros

Mencionar los nombres de Humberto Suazo y Gerónimo Barbadillo en Nuevo León es hablar de dos de los mejores jugadores que militaron en los equipos regios; el primero con Rayados y el segundo en Tigres.

El legado de ambos es innegable, pues ayudaron a poner en el mapa a los que hoy son de los equipos más exitosos en los últimos años en el fútbol mexicano.

Debido a esto, ambos serán inmortalizados en el Salón de la Fama del Fútbol, donde las futuras generaciones podrán conocer su legado por siempre.

El rey del norte

La huella de Humberto Andrés Suazo Pontivo es bien conocida por todos. El chileno es posiblemente el mejor jugador en la historia del fútbol regiomontano y uno de los más grandes que ha pisado México.

Aunque hubo otros que ganaron más títulos, la calidad de jugador que fue el "Chupete" va más allá de los campeonatos. No por nada; en cada mercado de fichajes se escuchaba la frase de que un equipo "busca a su Suazo".

Un delantero que jugaba y hacía jugar, que hizo del Estadio Tecnológico su patio de juegos y de todos los estadios de México su reino. Como jugador de Rayados, el chileno jugó 255 partidos, en los que marcó 121 goles y dio 77 asistencias; es decir, aportó 198 anotaciones.

Con él portando la 26 en la espalda, el Monterrey ganó dos títulos de Liga y un tricampeonato en la Concachampions, algo que solamente un equipo antes había logrado.

Homenajes no le faltan. Rayados le armó un partido de despedida en su nuevo estadio, congeló su mítico dorsal; en el "Gigante de Acero" hay una bandera con su nombre y número, tiene su propia calle en el circuito interior del estadio y es parte del muro de leyendas del club.

Patrulla con estrella

Aunque las nuevas generaciones tienen como los grandes referentes a jugadores como André Pierre Gignac, Guido Pizarro y Nahuel Guzmán, la primera gran estrella que tuvo el club fue Gerónimo Barbadillo González.

El "Patrulla" fue parte fundamental en la historia de Tigres, pues era el mejor jugador del plantel que ganó los primeros dos títulos en la historia del club, cuando el equipo era muy distinto a lo que se conoce hoy.

El peruano vistió la playera felina en 251 ocasiones y marcó 64 goles. Su aporte al fútbol regio fue tal que Tigres congeló el dorsal 7 durante décadas hasta la llegada de Ángel Correa al club.

Pese a que jugó en los 70's, la institución felina ha buscado mantener vivo su legado, pues en varias ocasiones le rindió homenajes, como hacerlo parte del anillo de leyendas del Estadio Universitario.

Ellos son el resto de investidos

Junto a estas leyendas, otros jugadores que serán inmortalizados son: