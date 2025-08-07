Dos regias lucharán por un lugar en la Qualy del Abierto GNP

Esta es la segunda vez que se organiza este torneo previo, reafirmando el compromiso del Abierto GNP por impulsar el talento mexicano y talento joven

La emoción del tenis está de vuelta en Monterrey con el inicio del Abierto GNP Seguros 2025. Antes de que arranquen las rondas principales, la acción comenzará este fin de semana con el Torneo Prequaly, un evento diseñado para darles a las tenistas mexicanas la oportunidad de brillar en casa.

Del 8 al 10 de agosto, el Club Sonoma será el escenario donde ocho talentosas jugadoras nacionales competirán por un codiciado pase al cuadro de clasificación (Qualy) del torneo, que inicia el 16 de agosto. El formato constará de tres rondas, y la ganadora obtendrá la "wildcard" para medirse con raquetas de talla internacional en el WTA 500.

Esta es la segunda vez que se organiza este torneo previo, reafirmando el compromiso del Abierto GNP Seguros por impulsar el talento mexicano y ofrecerle a las jóvenes promesas una plataforma para adquirir roce profesional.

Las protagonistas: talento y experiencia en la cancha

Las ocho tenistas que se disputarán el pase son María Fernanda Navarro, Julia García, Claudia Martínez, Ana Karen Guadiana, Ximena Senties, Daniela Martínez, Montserrat Temprana Falcó y Emily Velasco. Cada una llega con una historia y un camino único, pero con el mismo objetivo: triunfar en su tierra.

María Fernanda Navarro, ranking 857, aporta su experiencia en torneos como los de Mérida, Guadalajara y Bogotá. Julia García, la campeona de la Prequaly 2024, regresa a Monterrey con el recuerdo de haber llegado a la segunda ronda de la Qualy el año pasado.

Ana Karen Guadiana y Montserrat Temprana Falcó serán las anfitrionas regiomontanas que buscarán hacer valer su localía. Guadiana, que se ha dedicado de lleno al profesionalismo, tiene experiencia previa en el torneo, mientras que Temprana Falcó, con ranking 668 en juniors, busca seguir el legado de su madre, la extenista Melody Falcó.

Daniela Martínez, a sus 16 años, es una de las promesas con mayor proyección. Su experiencia en el cuadro principal del WTA de Tampico demuestra su gran potencial. Claudia Martínez, originaria de Irapuato, viene de una destacada actuación en dobles, llegando a la final del W15 de Huamantla en 2024.

Ximena Senties, de Quintana Roo, y Emily Velasco, del Estado de México, completan la lista. Velasco, estudiante del Tec de Monterrey, fue número uno nacional en su categoría y ya cuenta con experiencia internacional.

La entrada para presenciar la Prequaly en el Club Sonoma será gratuita para todos los asistentes, una oportunidad inmejorable para que los aficionados apoyen a estas promesas del tenis mexicano y disfruten de un fin de semana lleno de competencia.