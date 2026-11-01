Dos campeones kenianos lideran el maratón de Nueva York

Hellen Obiri y Benson Kipruto buscarán defender sus títulos en una edición que celebra 50 años de su recorrido por los cinco distritos

Cerca de 60 mil corredores de alrededor de 140 países tomarán las calles de Nueva York este domingo para participar en una nueva edición de su tradicional maratón, que este año conmemora medio siglo de su emblemático recorrido por los cinco distritos de la ciudad.

La competencia tendrá como principales figuras a los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto, quienes regresan para defender los títulos que consiguieron en 2025.

Entre los participantes latinoamericanos sobresale la uruguaya Julia Paternain, ganadora de la medalla de bronce en el maratón del Campeonato Mundial de Atletismo de ese mismo año.

La salida está programada a partir de las 08:00 horas locales (13:00 GMT), en Staten Island.

Desde las primeras horas del día, miles de atletas se trasladarán hasta ese punto para comenzar una prueba que recorrerá Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan, con la meta instalada en Central Park.

Obiri y Kipruto buscan conservar sus títulos

En la rama masculina, Benson Kipruto intentará repetir el triunfo que consiguió el año pasado, cuando protagonizó una de las definiciones más cerradas en la historia del maratón neoyorquino.

En aquella ocasión, el keniano superó a su compatriota Alexander Mutiso por apenas tres centésimas de segundo.

Aunque ambos registraron un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 9 segundos, Kipruto consiguió cruzar primero la línea de llegada.

El corredor de 35 años llega a esta edición después de obtener el tercer lugar en el maratón de Boston de 2026, con un registro de 2:02:50. Cuenta con cuatro victorias en competencias de la categoría 'major' y una mejor marca personal de 2:02:16.

En la competencia femenil, Hellen Obiri buscará conquistar su tercer campeonato en Nueva York.

La keniana ya se impuso en las ediciones de 2023 y 2025, por lo que intentará sumar una nueva victoria a su trayectoria.

Una de sus principales adversarias será Sheila Chepkirui, también de Kenia, quien obtuvo el triunfo en 2024.

En la rama varonil, entre los aspirantes al primer puesto figuran el etíope Deresa Geleta, con una marca personal de 2:02:38, el neerlandés Abdi Nageeye y el estadounidense Conner Mantz.

Julia Paternain encabeza la presencia latinoamericana

La representación de América Latina tendrá como una de sus principales figuras a Julia Paternain.

La atleta uruguaya, de 27 años, llega después de conseguir un resultado histórico para su país durante el Campeonato Mundial de Atletismo de 2025, celebrado en Tokio.

Paternain obtuvo la medalla de bronce en el maratón y se convirtió en la primera deportista uruguaya en conseguir una presea en unos Mundiales de Atletismo, un antecedente que la coloca entre los nombres destacados de esta edición neoyorquina.

Martín Fiz se despedirá de los 42 kilómetros

Otro de los participantes que concentrará la atención será el español Martín Fiz, campeón mundial de maratón en 1995, quien regresará a Nueva York para despedirse de la distancia de 42.195 kilómetros.

El exatleta volverá a la ciudad tres décadas después de su primera participación en esta carrera, cuando terminó en la séptima posición.

En esta ocasión correrá acompañado por su esposa, Ana Churruca, y su hijo Alex, quien hará su debut en la distancia.

Churruca y Alex se han planteado como meta completar el recorrido en menos de tres horas. Para Fiz, la competencia tendrá un significado especial, pues representará su maratón número 42.

Una ruta que cumple cinco décadas

La edición de este año marca los 50 años desde que el maratón comenzó a extender su recorrido más allá de Central Park para atravesar los cinco distritos de Nueva York.

Los corredores partirán desde Staten Island, junto al puente Verrazzano-Narrows, que deberán cruzar para ingresar a Brooklyn.

Después pasarán por Queens, Manhattan y el Bronx, antes de regresar a Manhattan para recorrer la Quinta Avenida y llegar a la meta en Central Park.

El trayecto de 42.195 kilómetros es reconocido por sus desniveles y exigencias físicas. Para 2026, los organizadores incorporaron algunos ajustes en el tramo del Bronx, con la intención de disminuir las afectaciones en los vecindarios por los que pasa la competencia.

Se espera que más de dos millones de espectadores acompañen a los participantes a lo largo de la ruta. Brooklyn y la Primera Avenida de Manhattan suelen concentrar algunos de los puntos con mayor ambiente y presencia de público.

La mayor parte del recorrido podrá observarse gratuitamente, aunque los organizadores no permitirán que los espectadores sigan la competencia desde los puentes.

Prevén clima favorable y una recaudación récord

Las condiciones meteorológicas previstas para el domingo apuntan a una jornada mayormente soleada, con temperaturas frescas durante la mañana y una máxima cercana a los 17 grados Celsius.

También se esperan vientos ligeros y pocas probabilidades de lluvia.

Además de su relevancia deportiva, el maratón mantiene su dimensión social y comunitaria.

Para esta edición, los organizadores ampliaron a más de 670 las organizaciones benéficas participantes y establecieron el objetivo de recaudar más de 100 millones de dólares.