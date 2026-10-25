Dorados sobrevive y obliga a Fuerza Regia a esperar

La serie se coloca 2-1 a favor de Fuerza Regia, que todavía necesita una victoria para avanzar a la siguiente ronda en la LNBP

Los Dorados de Chihuahua evitaron la barrida y defendieron su casa al derrotar 120-116 en tiempo extra a Fuerza Regia en el tercer juego de los cuartos de final (Semifinal de Zona) de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), recortando la desventaja en la serie a 2-1.

La quinteta regiomontana llegó al encuentro con la oportunidad de asegurar su boleto a la siguiente ronda tras imponerse en los dos primeros compromisos por marcadores de 101-90 y 80-76. Sin embargo, los chihuahuenses respondieron ante su afición en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre para prolongar la eliminatoria.

El partido fue intenso de principio a fin. Aunque Fuerza Regia logró tomar ventajas importantes durante la segunda mitad e incluso llegó a tener una diferencia de ocho puntos en el último cuarto, Dorados reaccionó en los momentos clave para empatar el marcador y enviar el duelo al tiempo suplementario.

Con el encuentro igualado 103-103 al concluir el tiempo reglamentario, los locales aprovecharon el impulso de su público y mostraron mayor efectividad en los minutos adicionales para quedarse con una victoria de gran valía que mantiene vivas sus aspiraciones dentro de la postemporada.

La figura del conjunto chihuahuense fue Chasson Randle, quien encabezó la reacción de los Dorados en los momentos decisivos del juego, mientras que por los regiomontanos destacó el esfuerzo colectivo de una escuadra que estuvo cerca de sellar su clasificación.

Con este resultado, la serie se coloca 2-1 a favor de Fuerza Regia, que todavía necesita una victoria para avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, Dorados de Chihuahua buscará aprovechar nuevamente la localía para empatar la confrontación y forzar un quinto y definitivo encuentro.