Donovan Carrillo logra su mejor resultado dentro del Grand Prix

Durante el programa corto, Carrillo Suazo consiguió una puntuación de 86.49 unidades, resultado que representó su mejor marca personal en este segmento

El patinador mexicano Donovan Carrillo consiguió entrar en el Top 5 del Skate America 2026, luego de establecer sus mejores marcas personales en el programa corto, el programa libre y la puntuación total, en una actuación que representa su mejor resultado dentro del ISU Grand Prix.

Acumuló 240.38 puntos durante la competencia, celebrada este fin de semana, con lo que se quedó a solamente 8.17 unidades de alcanzar el podio, que fue encabezado por el estadounidense Ilia Malinin, con 284.31 puntos.

Donovan Carrillo establece tres marcas personales

Durante el programa corto, Carrillo Suazo consiguió una puntuación de 86.49 unidades, resultado que representó su mejor marca personal en este segmento y le permitió colocarse en la tercera posición provisional.

En esta participación utilizó música de Stromae (Alors on danse) para su programa corto y una selección musical inspirada en composiciones de Mozart.

Posteriormente, en el programa libre, el mexicano obtuvo 153.89 puntos, con lo que también superó su registro anterior. La suma de ambas rutinas le permitió alcanzar los 240.38 puntos, estableciendo una nueva mejor marca personal en la clasificación general.

En esta ejecución hizo una selección de música clásica, también inspirado en Mozart.

"Al Maghfera", de Les 202 Chanteurs et Musiciens.

"Al Sahm al Taéh", de Hughes de Courson.

"Ad Martem", de Havasi.

Además de sus registros individuales, el quinto puesto representa su mejor posición en una competencia del ISU Grand Prix, reflejo de la evolución que ha mostrado en sus presentaciones.

Así quedó el podio de Skate America 2026

El estadounidense Ilia Malinin se quedó con el primer lugar de la competencia al registrar 284.31 puntos, seguido del italiano Daniel Grassl, quien acumuló 274.73 unidades.

Posición Patinador País Puntos 1 Ilia Malinin Estados Unidos 284.31 2 Daniel Grassl Italia 274.73 3 Tamir Kuperman Israel 248.55 4 Jason Brown Estados Unidos 245.73 5 Donovan Carrillo México 240.38

Recordemos que Donovan Carrillo hizo historia en Beijing 2022 al convertirse en el primer patinador artístico mexicano en alcanzar una final olímpica en 30 años.

Mientras que en Milano-Cortina 2026, se convirtió en el primer mexicano en conseguir su boleto a dos ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.