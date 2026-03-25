Donovan Carrillo en Praga 2026: fecha y dónde verlo

El patinador mexicano Donovan Carrillo está listo para competir en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo 2026, que se celebra en Praga

El patinador mexicano Donovan Carrillo está listo para competir en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo 2026, que se celebra en Praga, con la intención de firmar una de las mejores actuaciones de su carrera.

A poco más de un mes de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, el jalisciense buscará cerrar la temporada con un resultado destacado en la máxima competencia del patinaje artístico.

¿Cuándo y a qué hora compite?

Carrillo debutará en el programa corto el jueves 26 de marzo a las 4:30 horas (tiempo del centro de México), en una jornada que obligará a los aficionados a seguir su actuación durante la madrugada.

En caso de clasificar entre los 24 mejores, avanzará al programa libre, programado para el sábado 28 de marzo a las 5:30 horas.

El Mundial se desarrolla del 24 al 29 de marzo y reúne a los mejores exponentes del patinaje artístico a nivel internacional.

Un camino de historia y resiliencia

El mexicano, de 26 años, ya cuenta con experiencia en este tipo de competencias. En Milán 2018 hizo historia al convertirse en el primer patinador mexicano en clasificar a un programa libre en un Mundial.

Posteriormente, en Estocolmo 2021 logró posicionarse en el lugar 20, resultado que le otorgó su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

Sin embargo, su trayectoria también ha tenido obstáculos: en Montpellier 2022 no pudo competir por problemas logísticos con su equipamiento, y en Saitama 2023 quedó fuera de la final debido a una lesión.

Su mejor actuación llegó en Montreal 2024, donde finalizó en el puesto 14, marca que ahora busca superar en Praga.

Tras los Juegos Olímpicos

Carrillo llega a esta competencia luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, donde terminó en el lugar 22, igualando su resultado de Beijing 2022.

El Comité Olímpico Mexicano destacó que el objetivo del atleta es cerrar la temporada “en lo más alto”.

Rivales de alto nivel

En Praga, el mexicano se enfrentará a figuras de élite como el estadounidense Ilia Malinin, campeón de las últimas ediciones, así como a los japoneses Yuma Kagiyama y Shun Sato, medallistas olímpicos recientes.

Para esta temporada, Carrillo ha preparado rutinas con un repertorio variado. En el programa corto utiliza Hip Hip Chin Chin, mientras que en el libre presenta un homenaje musical a Elvis Presley, incluyendo temas como Jailhouse Rock y A Little Less Conversation.

Destaca especialmente la inclusión de My Way, una canción con valor emocional para el patinador, ya que era una de las favoritas de su abuela.

“Es una canción con la que siempre quise patinar (…) Aunque siempre me encantó, de alguna manera la estaba guardando para un momento especial, y creo que ese momento especial ha llegado con la temporada olímpica”, señaló en una entrevista con Olympics.com.

Tras una temporada con altibajos, Donovan Carrillo llega al Mundial de Praga con la meta clara: superar sus marcas previas y consolidarse entre la élite del patinaje artístico mundial.