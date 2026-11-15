Donovan Carrillo conquista el tercer lugar en Skate America

El mexicano sumó 86.49 puntos en el programa corto del Grand Prix Skate America y buscará subir al podio en la prueba libre

El patinador mexicano Donovan Carrillo tuvo un destacado comienzo en el Grand Prix Skate America, luego de conseguir el tercer lugar en el programa corto con una puntuación de 86.49 unidades, resultado que lo mantiene en la pelea por una medalla en la competencia celebrada en Everett, Washington, Estados Unidos.

El jalisciense se colocó entre los tres mejores de la primera jornada, detrás del estadounidense Ilia Malinin, quien lideró la clasificación, y del japonés Sota Yamamoto, que ocupó el segundo puesto.

La definición del podio llegará con el programa libre, en el que Carrillo tendrá una nueva oportunidad para mejorar su puntuación y acercarse a una medalla.

#PatinajeArtístico ⛸️ ¡¡¡NUEVA MEJOR MARCA!!! 🔝 Donovan Carrillo 🇲🇽 registró una nueva marca personal al obtener hoy 86.49 PUNTOS en su programa corto del ISU Grand Prix Skate America en Washington 🇺🇸 😮‍💨 Marcha tercero de esta competencia, solamente superado por Ilia Malinin 🇺🇸 y Sota Yamamoto 🇯🇵 📅 Regresará mañana a las 20:25 (MX) para su programa libre 🎶 Música: Ave Cesaria / Alors on danse https://t.co/YXabM0E0S3 — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) November 14, 2026 Donovan Carrillo combina saltos de dificultad con música de Stromae El mexicano fue el segundo patinador en presentarse durante el programa corto. Su rutina estuvo acompañada por música del cantante belga Stromae y combinó elementos técnicos de alta dificultad con coordinación y expresión artística. La presentación comenzó con una combinación de cuádruple salchow y triple toe loop, con la que consiguió sumar puntos importantes para su evaluación. Sin embargo, durante la rutina tuvo un error al ejecutar un cuádruple toe loop, uno de los momentos complicados de su participación y que pudo repercutir en la calificación final. Pese al contratiempo, Carrillo recuperó el ritmo y cerró con mayor precisión. Entre los elementos destacados estuvo un triple axel ejecutado limpiamente, además de una serie de pasos que completó con precisión. Con estos elementos, el patinador consiguió una calificación de 86.49 puntos, suficiente para ubicarse provisionalmente en la tercera posición. Así quedó la clasificación del programa corto El estadounidense Ilia Malinin encabezó los resultados con 96.74 puntos, mientras que el japonés Sota Yamamoto consiguió 91.29 unidades para quedarse con el segundo lugar. Donovan Carrillo completó los primeros tres puestos con sus 86.49 puntos. La diferencia entre los competidores mantiene abierta la disputa por las medallas, ya que el programa libre todavía puede modificar el orden de la clasificación. ¿Cuándo vuelve a competir Donovan Carrillo? Donovan Carrillo regresará a la pista este sábado 14 de noviembre para participar en el programa libre del Grand Prix Skate America. Su presentación está programada para las 20:25 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Sky Sports. En esta segunda prueba, los participantes presentarán rutinas de mayor duración, en las que la dificultad de los elementos técnicos, la calidad de ejecución y los componentes artísticos serán determinantes para la evaluación. El mexicano buscará corregir los errores de su primera intervención y aprovechar los elementos que ejecutó con éxito, como la combinación de cuádruple salchow y triple toe loop, así como el triple axel.