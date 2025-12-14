¿Dónde ver gratis la transmisión de la Final Tigres vs. Toluca?

Seas o no aficionado de alguno de estos equipos, no querrás perderte este partido que promete mucho, por ello, te compartimos dónde podrás seguirlo en TV gratis

Este 14 de diciembre pasará a la historia de Toluca o Tigres, protagonistas de la Final de la Liga MX, pues los "Diablos" están a las puertas de ser bicampeones; mientras que los felinos quieren su novena estrella.

Seas o no aficionado de alguno de estos equipos, no querrás perderte este partido que promete mucho, por ello, te contamos dónde podrás seguir en vivo el partido definitivo por el título.

Acá podrás seguir la Final

Al igual que el encuentro de Ida, podrás disfrutar este encuentro mediante la señal de Azteca 7 en televisión abierta, donde estará el mejor equipo de transmisión de México, comandado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano desde las 18:50 horas.

Si prefieres alguna opción por streaming, el partido también estará disponible por las plataformas digitales de aztecadeportes.com y la app Azteca Deportes.

La mejor previa en Azteca Noreste

Podrás seguir la previa de Azteca Noreste para la Final de la Liga MX con "Ahí Les Va", el nuevo concepto de la casa para que vivas antes, durante y después del partido como si estuvieras entre amigos.

A las 18:00 horas comienza la previa mediante la señal del canal 7.2 y el canal de YouTube Azteca Noreste MTY, donde Dany Gloria, Chama Gámez y "Los Chisquiados", comenzarán a calentar este compromiso.

No te pierdas el post partido

Una vez que César Ramos pite el final del encuentro y se entregue el trofeo de campeón, nuevamente acompaña a Dany Gloria, Chama Gámez y "Los Chisquiados" para el análisis del partido entre Toluca y Tigres.