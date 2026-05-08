¿Dónde jugarán Tigres vs Toluca la Final de la Conca 2026?

El duelo definirá al nuevo campeón de la región y también otorgará un boleto internacional para futuros torneos organizados por la FIFA.

La Concachampions 2026 ya tiene definida su gran final y también quedó resuelta una de las dudas más importantes rumbo al partido por el título: ¿dónde se jugará el duelo entre Toluca y Tigres?

Durante las horas previas al encuentro entre Toluca y LAFC, distintos escenarios mantenían abierta la posibilidad de que la final pudiera disputarse en el Estadio Universitario, el Nemesio Diez o incluso en territorio estadounidense. Sin embargo, el resultado terminó por definir completamente la sede del torneo.

¿Dónde se jugará la final de la Concachampions 2026?

La final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres UANL se jugará en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos. El conjunto escarlata consiguió el derecho de recibir el partido definitivo después de eliminar al LAFC y superar a los felinos en la tabla acumulada de rendimiento del torneo.

El reglamento de la Concacaf establece que la localía para la final a partido único se otorga al equipo con mejor desempeño acumulado durante las rondas eliminatorias, tomando en cuenta puntos obtenidos, diferencia de goles y otros criterios de desempate.

Con la remontada sobre el club angelino, Toluca logró quedarse con la posición más favorable y automáticamente aseguró que el encuentro por el campeonato continental se dispute en el Nemesio Diez.

Tigres esperaba jugar la final en el Universitario

Antes de conocerse el desenlace de la otra semifinal, Tigres todavía mantenía posibilidades de recibir la final en el Estadio Universitario. El equipo regiomontano había llegado a la final después de eliminar al Nashville SC por marcador global de 2-0 y acumulaba 12 puntos con diferencia de goles de +3.

El panorama favorecía a los auriazules únicamente si LAFC quedaba eliminado y Toluca no lograba superarlos en la clasificación acumulada. Incluso algunos marcadores cerrados todavía abrían la puerta para que la final pudiera jugarse en San Nicolás.

Sin embargo, la goleada escarlata cambió completamente el escenario y terminó por darle la localía al conjunto mexiquense.

Así se definía la sede del partido por el título

El formato actual de la Concachampions convirtió el rendimiento acumulado en un factor clave, ya que la final dejó de disputarse a ida y vuelta y ahora se juega a partido único.

La Concacaf otorga tres puntos por victoria, uno por empate y ninguno por derrota. En caso de igualdad, los criterios de desempate incluyen diferencia de goles, goles anotados, tantos como visitante, número de victorias y fair play.

Por ello, además de buscar el pase a la final, Toluca necesitaba un marcador suficientemente amplio para rebasar a Tigres en la tabla general del torneo, objetivo que finalmente consiguió frente al LAFC.

Cuándo se jugará la final entre Toluca y Tigres

La final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres se disputará el próximo 30 de mayo, con horario todavía por confirmar por parte de la Concacaf.

El duelo definirá al nuevo campeón de la región y también otorgará un boleto internacional para futuros torneos organizados por la FIFA.

Además del título continental, el encuentro reunirá a dos de los equipos mexicanos más constantes del torneo, en una final que llegará con alta expectativa por el nivel mostrado tanto por los Diablos Rojos como por los universitarios durante toda la competencia.