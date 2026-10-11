Dominan Auténticos Tigres en Puebla y siguen imparables

Las anotaciones por tierra de Alvarado, Chaib y García encaminaron el triunfo universitario previa a su próximo partido, donde recibirá a los Leones Anáhuac.

Con una sólida exhibición defensiva y un efectivo ataque terrestre, los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) consiguieron una valiosa victoria por marcador de 29-19 frente a los Borregos Puebla, en un intenso encuentro disputado en la ciudad de Puebla.

El conjunto regiomontano capitalizó los errores del rival gracias a una línea defensiva implacable que obligó a seis intercepciones durante todo el partido, destacando de manera sobresaliente la actuación de Juan Pablo Mandujano, quien se adjudicó tres de estas intercepciones para frenar los intentos ofensivos de los locales.

Poderío terrestre y contundencia ofensiva

Para encaminar el triunfo, la escuadra universitaria recurrió a su fórmula patentada de dominar el terreno a base de acarreos por tierra. La ofensiva dorada encontró la zona prometida a través de las anotaciones terrestres de Ángel Alvarado, Jorge Chaib y Nilson García.

Asimismo, por la vía aérea, el mariscal de campo Mirko Martos conectó un envío de anotación con Erick Mercado, mientras que Joel Ramírez ingresó en labores de relevo para tomar los controles de la ofensiva en momentos clave del compromiso. Aunque la UANL se fue al descanso con una apretada ventaja de 14-12 en la primera mitad, logró afianzar el resultado en la parte complementaria para asegurar la victoria.

Con este importante triunfo a domicilio, los Auténticos Tigres mejoran su marca invicta a un récord de 4-0 en la temporada, y se alistan para regresar a casa, donde el próximo viernes recibirán en territorio universitario a los Leones Anáhuac.