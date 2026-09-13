Domina Tigres a Rayados en regias de Sub-21 y Sub-19

El cuadro Sub-21 auriazul venció 2-1 al equipo albiazul, mientras la categoría Sub-19 aseguró el triunfo en la jornada juvenil.

Las Fuerzas Básicas de los Tigres de la UANL firmaron una jornada idónea tras imponerse a los Rayados de Monterrey en las categorías Sub-21 y Sub-19, dentro de las acciones de la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

En el primer encuentro del día, la categoría Sub-21 felina sorprendió al equipo albiazul al imponerse 2-1 en patio ajeno, resultado que le permitió alcanzar siete unidades en la clasificación general y frenar a la escuadra local en 10 puntos.

Posteriormente, el representativo Sub-19 de Tigres repitió el triunfo ante el acérrimo rival, sumando tres puntos clave para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Clásico regio, jornada 8

Los resultados en las divisiones inferiores anteceden al duelo de la Primera División, donde el técnico felino Víctor Manuel Vucetich incluyó en la banca a los refuerzos Emiliano Gómez y Guillermo Martínez.

Por su parte, la alineación titular de Monterrey cuenta con Diego Rossi, Hugo Cuypers, Orbelín Pineda y Lucas Ocampos.