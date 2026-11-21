George Russell lideró la Práctica Libre 3 en Las Vegas con 1:34.041 y firmó el 1-2 de Mercedes con Kimi Antonelli; Checo Pérez fue décimo noveno.

George Russell encabezó el ritmo en la última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas, firmando un contundente 1-2 para Mercedes junto a su compañero de equipo Kimi Antonelli justo antes de la clasificación.

Tras las condiciones de pista mojada registradas durante la jornada del jueves, la escudería alemana tomó el mando en la Práctica Libre 3 gracias a una vuelta rápida de 1:34.041 por parte de Russell en 29 giros. Detrás de él se ubicó Antonelli en el segundo sitio a +0.911 segundos, mientras que el piloto de McLaren, Lando Norris, completó los tres primeros lugares de la sesión a +0.974 del líder.

Por su parte, Charles Leclerc (Ferrari) ocupó la cuarta posición (+1.150) y Franco Colapinto (Alpine) sorprendió al meterse en el quinto lugar (+1.157), justo por delante de Verstappen. Los diez primeros de la tabla se completaron con Liam Lawson (7°), Lewis Hamilton (8°), Pierre Gasly (9°) y Arvid Lindblad (10°), mientras que el mexicano Sergio “Checo” Pérez concluyó en el puesto 19 (+3.091).

Pulso directo por el subcampeonato

El resultado de la tercera práctica cobra especial relevancia en la lucha directa que sostienen George Russell y Max Verstappen por el subcampeonato de pilotos, ya que el británico marcó la pauta en el trazado urbano, mientras que el neerlandés de Red Bull finalizó en el sexto puesto con una diferencia de +1.309 segundos.