Dodgers vencen a Toronto en juego tres de la Serie Mundial

Despues de casi siete horas de juego y 18 entradas, los Dodgers de Los Angeles vencieron a los Azulejos de Toronto 6-5 y toman la ventaja en la Serie Mundial

Freddie Freeman conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la 18va entrada, Shohei Ohtani se fue profundo dos veces en otra actuación récord y los Dodgers de Los Ángeles superaron 6-5 a los Azulejos de Toronto en el tercer juego el lunes por la noche para ganar un clásico de la Serie Mundial.

Los Dodgers, campeones defensores, tomaron una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete y aún tienen la oportunidad de ganar el título en casa, algo que no han hecho desde 1963.

Freeman conectó contra el zurdo Brendon Little, enviando un batazo de 406 pies al jardín central para finalmente terminar un juego que duró seis horas y 39 minutos y que igualó el récord de más entradas en la historia de la postemporada.

El único otro partido de la Serie que llegó a 18 entradas fue el tercer juego en el Dodger Stadium hace siete años. El actual compañero de equipo de Freeman, Max Muncy, ganó en esa ocasión con un cuadrangular en la 18va entrada contra los Medias Rojas de Boston.

Fue el segundo jonrón de oro de Freeman en la Serie Mundial en dos años. La estrella primera base conectó el primer grand slam para terminar un juego en la historia de la Serie para ganar el primer juego la temporada pasada contra los Yankees de Nueva York.

Will Klein, el último relevista que quedaba en el bullpen de los Dodgers, consiguió la victoria más importante de su carrera. Permitió un imparable en cuatro entradas en blanco y realizó 72 lanzamientos, el doble de su récord anterior en las mayores.