Dodgers sacuden la MLB con el fichaje de Tarik Skubal

Los Dodgers de Los Ángeles protagonizaron el movimiento más importante del cierre del mercado de transferencias al concretar la incorporación del lanzador Tarik Skubal, procedente de los Tigres de Detroit, con el objetivo de fortalecer su rotación rumbo a la postemporada.

La llegada del ganador de los dos más recientes premios Cy Young de la Liga Americana suma una nueva figura a una plantilla que ya cuenta con nombres como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Mookie Betts.

El lanzador zurdo Tarik Skubal se unirá a los Dodgers de Los Ángeles, según fuentes. pic.twitter.com/x05N7ljQXf — MLB Español (@mlbespanol) August 2, 2026

Canje por tres prospectos

De acuerdo con el reporte difundido por ESPN, Detroit recibirá a tres jugadores de ligas menores como parte de la negociación: los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith, además del jardinero Zyhir Hope.

El acuerdo se concretó el sábado, mientras los Tigres derrotaban a los Atléticos, resultado que mantuvo con vida sus aspiraciones de pelear por un lugar en los playoffs, aunque no evitó la salida de su principal figura.

Refuerzo para un equipo favorito

Los Dodgers lideran la División Oeste de la Liga Nacional y ya figuraban entre los principales candidatos para conquistar un nuevo campeonato de la Serie Mundial. Con la incorporación de Skubal, la organización fortalece aún más una de las nóminas más competitivas de las Grandes Ligas.

El lanzador de 29 años podrá convertirse en agente libre una vez concluya la Serie Mundial. Esta temporada percibe un salario de 32 millones de dólares, cifra récord para un jugador en arbitraje salarial, y se espera que obtenga un contrato multimillonario en el próximo receso invernal.

Detroit apostó por competir

Antes de la campaña, los Tigres reforzaron su plantel con la contratación del dominicano Framber Valdez y conservaron al venezolano Gleyber Torres, con la intención de regresar a la lucha por el campeonato.

No obstante, un complicado inicio de temporada dejó al equipo muy por debajo del porcentaje de .500, aunque posteriormente logró recuperarse y mantenerse en la pelea por la postemporada gracias al desempeño de Skubal y de jóvenes figuras como Kevin McGonigle, Dillon Dingler y Riley Greene.

Un adiós con marca histórica

El último encuentro de Skubal con Detroit estuvo marcado por un momento especial al registrarel ponche número mil de su carrera, aunque el equipo dejó escapar una ventaja de siete carreras para terminar perdiendo en entradas extras frente a Baltimore.

En la presente temporada, el zurdo registra marca de 7-5, efectividad de 2.79 y 116 ponches en 96.2 entradas lanzadas. En siete campañas con Detroit acumuló récord de 61-42 y una efectividad de 3.04, además de una marca de 2-1 y efectividad de 2.04 en seis aperturas de postemporada.

Skubal regresó a la actividad el pasado 13 de junio tras someterse a una cirugía mínimamente invasiva en el codo de lanzar, procedimiento que, según el propio pelotero, se desarrolló conforme a lo esperado.