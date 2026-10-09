Dodgers remontan a Atlanta y avanzan a la Serie de Campeonato

Con este resultado, la novena de Los Ángeles esperan rival, el cual saldrá de la serie entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 4-1 a los Bravos de Atlanta en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional y se llevaron la serie 3-1.

Los Ángeles tomó la ventaja definitiva en la séptima entrada. Con las bases llenas, Andy Pages conectó un sencillo al jardín central que permitió anotar a Teoscar Hernández y Tommy Edman para poner la pizarra 3-1.

Los Dodgers ampliaron la ventaja en la novena entrada con un jonrón solitario de Max Muncy ante Raisel Iglesias. Con este cuadrangular, Muncy llegó a 19 jonrones de postemporada con Los Ángeles, ampliando su récord de la franquicia.

Con este resultado, los Dodgers esperan rival, el cual saldrá de la serie entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB.

El primer juego de la serie será este domingo.

En caso de que Los Ángeles se enfrenten a Milwaukee, el primer partido sería en el American Family Field de Milwaukee, pues durante la temporada regular estos tuvieron un mejor récord que los Dodgers. Mientras que en caso de que San Diego sea el vencedor de su serie, el partido uno sería en casa de los Dodgers.

Dodgers remontan y aseguran la serie

Atlanta se adelantó en la primera entrada con Michael Harris II, quien conectó sencillo, avanzó hasta tercera tras robarse la segunda base y anotó con un lanzamiento descontrolado.

Los Dodgers empataron en la segunda entrada después de que Shohei Ohtani recibió base por bolas, se robó la segunda y avanzó a tercera por un tiro desviado. Posteriormente, un error de Mauricio Dubón en un elevado de Muncy permitió que Ohtani anotara.

El pitcheo de Los Ángeles controla a Atlanta

Tyler Glasnow permitió apenas un hit en cuatro entradas y dos tercios, aunque concedió cinco bases por bolas. El derecho fue respaldado por cuatro relevistas.

El cuerpo de lanzadores de Los Ángeles permitió únicamente tres hits en todo el encuentro. Tanner Scott retiró en orden la octava entrada y Edwin Díaz consiguió los tres outs de la novena para completar el salvamento.

Edgardo Henríquez también tuvo participación al lanzar una entrada y dos tercios sin permitir carreras, mientras que Tyler Mahle trabajó seis entradas y un tercio por Atlanta y permitió dos carreras, una de ellas limpia.