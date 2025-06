 Dodgers niegan acceso a ICE a estacionamientos del estadio

Los Dodgers de Los Ángeles impidieron el acceso de vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los estacionamientos del Dodger Stadium, en respuesta a la creciente tensión por operativos migratorios en California.

Según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la organización informó que agentes de ICE llegaron al estadio por la mañana del jueves y solicitaron permiso para ingresar a las áreas de estacionamiento, solicitud que fue negada de manera firme.

“La organización les negó la entrada. El juego de esta noche se jugará según lo programado”, escribió el club.

