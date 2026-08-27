Dodgers cae ante Bravos y complica su lucha en la Nacional

En la novena entrada, Ha-Seong Kim conectó un sencillo al jardín derecho ante el zurdo Tanner Scott, impulsó a Lane Thomas y dejó a los Dodgers en el terreno

Los Dodgers dejaron escapar una oportunidad importante ante los Bravos de Atlanta, que los vencieron por 6-5 la noche del miércoles en Truist Park y se acercaron a solo 2.0 juegos en la lucha por el segundo de los dos pases directos disponibles en la Liga Nacional.

La derrota llegó después de que Atlanta ganara los primeros dos juegos de la serie de tres, con lo que aseguró la serie de la temporada contra Los Ángeles y, por lo tanto, cualquier posible desempate entre ambos equipos.

AJ Smith-Shawver, en apenas su tercera apertura desde que regresó de una cirugía Tommy John, lanzó cinco innings y ayudó a los Bravos a mantenerse en el juego.

Sean Murphy respaldó su labor con un doble y un jonrón como parte de una actuación de tres hits, mientras Atlanta sumaba su tercera victoria consecutiva.

Dylan Lee no retiró a ninguno de los cuatro bateadores que enfrentó en un séptimo inning en el que los Dodgers anotaron dos carreras para empatar el juego.

Sin embargo, Didier Fuentes y el cubano Víctor Mederos se combinaron para mantener a Los Ángeles sin anotaciones el resto del camino.

En la novena entrada, con dos outs, Ha-Seong Kim conectó un sencillo al jardín derecho ante el zurdo Tanner Scott, impulsó a Lane Thomas y dejó a los Dodgers en el terreno.

Dodgers pierde terreno en la lucha por la Nacional

Con la derrota, Los Ángeles (80-53) vio reducida a 2.0 juegos su ventaja sobre Atlanta (78-55) en la lucha por el segundo de los dos pases directos disponibles en la Liga Nacional.

La caída también representa un golpe para los Dodgers porque Atlanta ya aseguró la serie de la temporada, por lo que tendría ventaja en caso de que ambos equipos terminaran con el mismo récord.

Smith-Shawver no sería el abridor de los Bravos para el Juego 2 si los playoffs comenzaran la próxima semana, pero su regreso lo coloca como uno de los principales candidatos para esa asignación cuando llegue la postemporada.

“Me entusiasma que esté de vuelta en la mezcla porque nos va a ayudar”, dijo el manager de los Bravos, Walt Weiss.