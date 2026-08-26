Dodgers cae 4-3 ante Braves y termina racha de triunfos

Dodgers cayó 4-3 ante Braves y terminó su racha de seis triunfos, pese a colocar a Shohei Ohtani en tercera base sin outs en la novena

Los Angeles Dodgers dejaron escapar una oportunidad clara de completar la remontada y cayeron 4-3 ante los Atlanta Braves, resultado que terminó con su racha de seis victorias consecutivas.

El equipo angelino logró recuperarse de una desventaja de tres carreras y empató el juego en la cuarta entrada, pero Ozzie Albies conectó un sencillo productor con dos outs en el octavo episodio para devolverle la ventaja a Atlanta.

Los Dodgers todavía colocaron a Shohei Ohtani en tercera base sin outs durante la novena, aunque la parte fuerte de su orden no consiguió llevarlo al plato.

Glasnow se recupera de un difícil primer episodio

Tyler Glasnow regresó a las Grandes Ligas después de permanecer fuera durante tres meses y medio, pero permitió imparables a cuatro de los primeros cinco bateadores que enfrentó.

Mauricio Dubón y Michael Harris II conectaron sencillos productores, mientras que Albies agregó un elevado de sacrificio para colocar a los Braves con ventaja de 3-0 desde la primera entrada.

Después de ese comienzo, Glasnow logró estabilizarse y solamente concedió dos hits más durante el resto de su actuación. El derecho completó cinco entradas, permitió seis imparables y tres carreras, ponchó a siete y no otorgó bases por bolas en 89 lanzamientos.

Dodgers remontan una desventaja de tres carreras

La ofensiva de Los Ángeles comenzó a responder durante el segundo episodio. Alek Thomas y Hunter Feduccia conectaron sencillos productores para reducir la diferencia a una carrera.

Alex Call completó la reacción en la cuarta entrada con otro imparable remolcador que igualó el marcador 3-3. A partir de ese momento, el pitcheo de ambos equipos mantuvo el empate hasta el cierre del octavo capítulo.

Matt Olson abrió la entrada con un doble frente a Tanner Scott. Mauricio Dubón lo avanzó a tercera mediante un rodado con el bate roto, aunque Michael Harris II no pudo producir la carrera al conectar una pelota débil hacia el montículo.

Cuando Scott estaba a un out de salir del problema, Ozzie Albies conectó el sencillo que envió a Olson al plato para colocar el 4-3 definitivo. El relevista de los Dodgers cargó con la derrota y dejó su marca en 1-4.

Dodgers desperdician triple de Shohei Ohtani

Los Ángeles tuvo su mejor oportunidad de empatar en la apertura del noveno episodio. Ohtani conectó un batazo que rebotó en la pared del jardín izquierdo y llegó hasta la tercera base sin outs.

Raisel Iglesias logró salir del problema al ponchar a Freddie Freeman y dominar a Mookie Betts con un rodado. Después otorgó una base intencional a Max Muncy y retiró a Tommy Edman con un elevado para terminar el encuentro.

El cerrador cubano consiguió su salvamento número 28 en 31 oportunidades, mientras que los Dodgers se quedaron sin capitalizar la presencia de Ohtani a 90 pies del empate.

Dylan Dodd obtuvo la victoria al retirar el último out de la octava entrada. Con el resultado, Los Ángeles quedó con marca de 80-52 y vio terminada su racha de seis triunfos en un duelo importante por las primeras posiciones de la Liga Nacional.

Resultados de los juegos de este martes 25 de agosto de la MLB