Dodgers barren a Gigantes y ganan 14 de sus últimos 17

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 3-1 a los Gigantes de San Francisco en casa para completar la barrida en la serie, en un encuentro con un doble productor de Kiké Hernández que puso a su equipo por delante en la séptima entrada.

The @Dodgers complete the sweep, winning 14 of their last 17 games 😮 pic.twitter.com/D8gk8BsnHd — MLB (@MLB) September 20, 2026

El boricua atacó el primer lanzamiento que vio de Sam Hentges (1-7) e impulsó a Max Muncy para poner a los Dodgers arriba 2-1. Muncy añadió una carrera de seguridad con un sencillo en la octava.

Tommy Edman conectó un jonrón hacia el jardín derecho en la sexta entrada para empatar el juego 1-1, castigando al relevista Carson Seymour con un batazo de 400 pies.

A tank from Tommy Edman ties the game 💥 pic.twitter.com/U21DkgtvfH — MLB (@MLB) September 20, 2026 Jonah Cox recibió una base por bolas abriendo la entrada para ayudar a que los Gigantes tomaran ventaja 1-0. Cox llegó a segunda por un mal intento de sorprenderlo en la inicial por parte de Dreyer antes de robarse la tercera, y un sencillo de Victor Bericoto lo remolcó. Emmet Sheehan no permitió carreras en 5 1/3 innings y aprovechó al máximo un juego de bullpen para reforzar sus credenciales de cara a integrar el roster de postemporada de los Dodgers como relevista largo. Sheehan ponchó a nueve, permitió un hit y otorgó una base por bolas después de relevar a Jack Dreyer en la segunda entrada. Kris Bubic (4-2) lanzó 2/3 de inning para llevarse la victoria, mientras que Tanner Scott se encargó de la novena entrada para conseguir su 23er salvamento. Matt Wilkinson permitió tres hits y no dio bases por bolas, además de ponchar a seis en cinco episodios sin permitir carreras, pero el bullpen de los Gigantes se vino abajo. El zurdo de 23 años fue adquirido como parte del canje que envió al receptor Patrick Bailey a Cleveland en mayo.