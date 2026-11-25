Dobletes, goles agónicos y figuras decisivas marcaron el inicio de la quinta jornada de Champions, con nueve encuentros llenos de emociones

La quinta jornada de la Champions League abrió este martes 24 de noviembre con una remontada que afianzó el paso perfecto del Real Madrid y una noche sin victorias para los clubes ingleses. Mientras el conjunto español transformó un 0-1 al descanso en una goleada de 5-1 sobre el PSV, Arsenal y Manchester City dejaron escapar puntos en casa y Aston Villa cayó en Estambul.

Los nueve encuentros dejaron 23 goles, con actuaciones decisivas de Kylian Mbappé, Cucho Hernández y Antonio Nusa, autores de sendos dobletes. Betis y Porto ganaron como visitantes, Como prolongó su buen inicio europeo y Bodø/Glimt encontró el triunfo en el tiempo añadido.

Real Madrid cambia el partido con cinco goles tras el descanso

El PSV tomó ventaja en el Santiago Bernabéu con un penalti de Ivan Perišić al minuto 32, señalado después de una revisión del VAR por una falta de Aurélien Tchouaméni sobre Mijnans. Los neerlandeses llegaron al descanso por delante, pero la segunda mitad tuvo un desarrollo completamente distinto.

Federico Valverde empató al 50’, tras una asistencia de tacón de Arda Güler. Jude Bellingham adelantó al Madrid al 60’ con una volea desde fuera del área y Mbappé firmó el 3-1 al 64’. En 14 minutos, los locales pasaron de perseguir el marcador a controlar el encuentro.

El francés completó su doblete al 84’ y Vinícius Júnior cerró la goleada al 88’, después de haber enviado dos remates a los postes. El Madrid alcanzó 15 puntos de 15 posibles y Mbappé mantuvo su racha de marcar en las cinco jornadas.

Arsenal pierde ventaja y Manchester City evita la derrota

Arsenal se adelantó ante Borussia Dortmund con un disparo lejano de Viktor Gyökeres al 10’, pero no convirtió su dominio inicial en una diferencia mayor. Maximilian Beier empató al 55’, después de una conducción de Joane Gadou, para establecer el 1-1 definitivo.

Los londinenses tuvieron oportunidades para recuperar la ventaja: Gyökeres desperdició un cabezazo y Declan Rice estrelló un remate en el poste. La falta de contundencia terminó costándoles dos puntos.

En el Etihad, Manchester City tuvo que remontar dos veces para rescatar un 2-2 frente al Napoli. Rasmus Højlund abrió al 55’ y Ayyoub Bouaddi respondió con su primer gol como profesional. Noa Lang devolvió la ventaja a los italianos al 76’, mediante una volea a centro de Leonardo Spinazzola.

Rayan Cherki salvó el empate al 86’ con una definición desde un ángulo reducido, en un partido que también marcó el regreso de Kevin De Bruyne al Etihad como rival.

Aston Villa completó el martes sin triunfos para los ingleses al perder 1-0 ante Galatasaray. Deniz Gül ingresó desde el banquillo y decidió al 77’ con un cabezazo en una acción de tiro de esquina. El conjunto turco consiguió su tercera victoria consecutiva y alcanzó a su rival con nueve puntos.

Cucho y Nusa firman dobletes; Como mantiene su impulso

Cucho Hernández reapareció después de más de un mes lesionado y condujo al Betis al triunfo de 2-0 sobre Slovan Bratislava. El colombiano marcó de cabeza al 43’, a centro de Ángel Ortiz, y repitió al 57’ en un córner cobrado por Isco.

Como venció 1-0 al AEK Atenas con un disparo de Luis Milla a la escuadra al 57’. El conjunto italiano superó un penalti fallado por Lucas Da Cunha y necesitó las intervenciones de Robert Sánchez para sostenerse antes del gol. Fue su cuarta victoria en cinco partidos y la tercera consecutiva.

Leipzig derrotó 3-1 al Lens después de adelantarse con tantos de David Raum al 6’ y Antonio Nusa al 9’. Matthieu Udol descontó al 58’ y abrió un periodo de presión francesa, hasta que Nusa sentenció al 90+4’ con su segunda anotación.

Porto se impuso 1-0 en Rotterdam gracias a un autogol de Oussama Targhalline al segundo minuto, provocado por un centro de Oskar Pietuszewski. Feyenoord buscó la igualada, pero encontró resistencia en Diogo Costa y terminó con su cuarta derrota de la fase de liga.

Bodø/Glimt esperó hasta el añadido para superar 1-0 al LASK. Un cabezazo de Andreas Helmersen terminó en un autogol de Melayro Bogarde al 90+2’, resultado que llevó al equipo noruego a siete puntos.

Resultados de la Champions League del martes 24 de noviembre

Bodø/Glimt 1-0 LASK.

Galatasaray 1-0 Aston Villa.

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund.

Como 1-0 AEK Atenas.

Feyenoord 0-1 Porto.

Manchester City 2-2 Napoli.

RB Leipzig 3-1 Lens.

Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven.

Slovan Bratislava 0-2 Real Betis.

La quinta jornada se completará el miércoles 25 de noviembre, por lo que las posiciones de la clasificación permanecen provisionales.