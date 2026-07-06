Doblete de Haaland sentencia a Brasil y Noruega va a cuartos

El "Androide" sentenció al Scratch du Oro, que desde 2002 no derrota a una selección europea en fase de eliminación de un Mundial

En una nueva noche trágica para el fútbol sudamericano, la selección de Brasil se fue eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a manos de la poderosa Noruega, que comienza a afianzarse como uno de los posibles candidatos a trascender.

El despliegue físico mostrado por el conjunto europeo fue poderosísimo, aun con el intenso sol que azotó la cancha del Estadio Nueva Jersey, donde se dio uno de los grandes golpes de autoridad en la historia de la justa.

En cuanto la "Canarinha" vio que no podía competir con su rival, decidió replegar sus líneas y esperar una genialidad de los buenos jugadores que tiene al frente.

Sin embargo, Vinícius, Endrick, ni Neymar (quien entró de cambio) lograron romper la sólida defensa vikinga, que cometió pocos errores. Uno de esos fue un penal a favor de Brasil, el cual Bruno Guimarães falló, lo que terminó pesando mucho por el desarrollo del encuentro.

Cuando los sudamericanos encontraron el modo de atacar, se toparon con un inconmensurable Ørjan Nyland, quien atajó todo lo que le mandaron.

Viendo que la estrategia no le resultó, el Scratch du Oro no encontró cómo competirle nuevamente a su rival y fue ahí donde entró el poderío noruego.

Martín Ødegaard fue el gran motor europeo y llevó el rumbo del encuentro, pero de inicio no logró conectar con Haaland. Tuvo que llegar Andreas Schjelderup desde el banco para dotar al "Androide" con un gran centro que remató a la perfección y superó a Alisson.

Después llegó otro zurdazo implacable que sentenció el marcador. Aunque a Brasil le cayó otro penal que Neymar logró convertir, no llegó la remontada.

Ahora, Noruega se medirá al ganador del partido entre México e Inglaterra, mientras que Brasil tendrá que reorganizarse si quiere recuperar el trono.