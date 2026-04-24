Doble duelo de Liga MX en Azteca 7; último del Mazatlán en casa

Este miércoles la actividad de la jornada 16 de la Liga MX continúa en la pantalla de Azteca 7 con los partidos Mazatlán-Toluca y Necaxa-Chivas

La Fiesta Grande del futbol mexicano ya está a la vuelta de la esquina, pero todavía faltan por definir invitados a la liguilla y posiciones en la tabla.

Y dentro de la actividad de la jornada 16 del Clausura 2026, Fut Azteca presenta una doble cartelera que promete muchas emociones en la cancha.

En el primer encuentro, el cuadro de Mazatlán recibe a Toluca, en lo que será su último duelo en casa antes de concretarse su cambio de franquicia.

La afición ‘cañonera’ tendrá la oportunidad de presenciar el adiós de esta escuadra que surgió en el año 2020.

El duelo esta pactado a partir de las 19:00 horas, desde el estadio El Encanto, por Azteca 7 y la App de Azteca Deportes.

Al finalizar, el superlíder Chivas estará visitando a los Rayos del Necaxa, en el estadio Victoria.