Dmitry Bivol retiene cinturones con victoria ante Michael Eifert

Los tres jueces entregaron tarjetas idénticas de 120-107, reflejo del amplio dominio de Bivol en una pelea en la que ganó todos los asaltos

Dmitry Bivol regresó al ring con una actuación dominante y derrotó por decisión unánime al alemán Michael Eifert para retener sus títulos mundiales semipesados de la AMB y la FIB.

El combate, realizado en la UMMC Arena de Ekaterimburgo, marcó el regreso del ruso después de 15 meses de inactividad y una cirugía de espalda que había generado dudas sobre su estado físico. Sin embargo, Bivol despejó cualquier interrogante desde el inicio de la pelea.

Bivol impone condiciones desde el primer asalto

El campeón marcó el ritmo apenas en el primer round, cuando mandó a la lona a Eifert con una izquierda precisa que anticipó el control que tendría durante el resto de la noche.

Aunque el retador alemán logró ponerse de pie y resistir los 12 asaltos, nunca encontró la fórmula para incomodar al monarca, quien manejó la distancia con el jab, la movilidad y combinaciones cortas que frenaron cualquier intento de reacción.

Los tres jueces entregaron tarjetas idénticas de 120-107, reflejo del amplio dominio de Bivol en una pelea en la que ganó todos los asaltos y mantuvo bajo control a su rival.

Regreso sólido tras más de un año fuera del ring

La actuación tuvo un valor especial para Bivol debido al largo periodo que pasó sin actividad oficial. El ruso no peleaba desde hacía 15 meses y venía de un proceso de recuperación tras una intervención en la espalda.

Pese a ese contexto, se mostró preciso, paciente y físicamente estable durante toda la contienda. En el undécimo asalto incluso estuvo cerca de detener a Eifert, luego de conectar una serie de golpes al cuerpo que obligaron al alemán a retroceder.

Con la victoria, Bivol mejoró su récord profesional a 25 triunfos y una derrota, reafirmándose como uno de los nombres más importantes de la división semipesada.

Michael Eifert llegó al combate como retador obligatorio de la FIB y con la intención de dar la sorpresa más importante de su carrera. El alemán había ganado esa posición tras imponerse al excampeón Jean Pascal, pero el salto de nivel ante Bivol resultó demasiado amplio.

Eifert, de 28 años, cayó a 13 victorias y dos derrotas como profesional. Aunque mostró resistencia para completar la pelea, no logró imponer volumen ofensivo ni romper el orden táctico del campeón.

Tras esta defensa exitosa, Bivol vuelve a colocarse en el centro de los grandes escenarios del peso semipesado. Entre las opciones que aparecen en el panorama están una trilogía contra Artur Beterbiev, un posible combate ante David Benavidez o una eventual revancha con Saúl “Canelo” Álvarez si el mexicano decide volver a las 175 libras.

La victoria ante Eifert no solo significó otra defensa titular para Bivol, sino también una confirmación de que sigue vigente después de una pausa prolongada y listo para enfrentar nuevamente a la élite de la división.