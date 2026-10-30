Djokovic se queda a un título de Federer tras perder Basilea

El serbio regresó a Basilea por primera vez en 15 años, escenario donde alzó el trofeo en 2009 precisamente venciendo a Federer

El torneo de Basilea vivió este jueves una de sus jornadas más convulsas y sorpresivas del año.

El serbio Novak Djokovic y el estadounidense Ben Shelton, principales favoritos del certamen, sufrieron inesperadas derrotas en el Swiss Indoors, quedando eliminados en las primeras rondas del torneo que se disputa en la ciudad natal de Roger Federer.

La caída del campeón

Novak Djokovic, quien buscaba esta semana igualar los 103 títulos de la carrera de Roger Federer en el torneo donde creció el legendario suizo, vio frustradas sus aspiraciones tras sufrir una dura derrota frente al alemán Jan-Lennard Struff (número 47 del ranking).

En un duelo sumamente disputado que se definió por detalles, Struff se impuso por parciales de 6-7 (4), 7-5 y 7-6 (5). El germano, de 36 años, sentenció el encuentro en su tercer punto de partido gracias a su ace número 27, un potente servicio por el centro que el serbio no logró contestar.

Djokovic, campeón récord de 24 títulos de Grand Slam y quien este mes celebró su corona número 102 en Beijing, regresaba a Basilea por primera vez en 15 años, escenario donde alzó el trofeo en 2009 precisamente venciendo a Federer.

Con este resultado, el serbio tendrá que esperar para alcanzar la mítica marca de los 103 títulos de Federer y los 109 del histórico líder, Jimmy Connors.