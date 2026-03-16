Djokovic se baja del Masters de Miami por lesión

El serbio Novak Djokovic no disputará el Masters 1000 de Miami por una lesión en el hombro derecho, lo que provocará su caída del podio en el ranking ATP

El tenista serbio Novak Djokovic anunció su baja del Miami Open debido a una lesión en el hombro derecho, informó este domingo la organización del torneo, lo que además provocará su descenso en el ranking mundial de la ATP.

El jugador de Belgrado, de 38 años, venía de disputar el Indian Wells Masters, donde fue eliminado en los octavos de final por el británico Jack Draper tras un intenso duelo que terminó 4-6, 6-4 y 7-6 (5).

Djokovic evidenció molestias físicas durante ese encuentro, por lo que decidió no participar en el torneo de Miami, que arranca este miércoles, con el objetivo de recuperarse para los próximos compromisos del calendario.

Caerá en el ranking de la ATP

La ausencia en el certamen estadounidense tendrá consecuencias directas en la clasificación mundial. El serbio perderá 650 puntos que defendía por haber sido finalista en la edición pasada, lo que lo hará salir del podio del ranking de la Association of Tennis Professionals.

En su lugar ascenderán el alemán Alexander Zverev y el italiano Lorenzo Musetti, quienes superarán al serbio en la clasificación.

Una carrera llena de récords

Djokovic es el jugador con más títulos de categoría Masters 1000 en la historia, con 40 coronas, y suma un total de 101 títulos en el circuito profesional, incluidos 24 torneos de Grand Slam.

Además, el balcánico acumula seis títulos en Miami, igualando el récord histórico del estadounidense Andre Agassi, logrados en 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016.

El serbio, finalista en este 2026 del Australian Open, registra hasta ahora siete victorias y dos derrotas en la temporada.

Aunque el tenista no precisó una fecha exacta para su regreso, se espera que vuelva a la competencia durante la temporada de tierra batida, posiblemente en el Monte-Carlo Masters o en el Madrid Open, ambos torneos programados para abril.