Disputará Mirra Andreeva el título ante Elina Svitolina

La campeona de Roland Garros encarará un nuevo enfrentamiento definitivo luego de acumular cuatro triunfos en sets corridos.

Mirra Andreeva avanzó invicta y sin perder un set a la final de las WTA Finals al derrotar este sábado 14 de noviembre a Jessica Pegula por 6-3 y 6-4 en Indian Wells.

La rusa de 19 años se convirtió en la finalista más joven del torneo desde Maria Sharapova en 2004 y aseguró terminar la temporada como número dos del mundo.

En su debut individual en el certamen que cierra el calendario femenino, Andreeva necesitó una hora y 25 minutos para superar a la estadounidense en el primer enfrentamiento profesional entre ambas.

Andreeva revierte la ventaja de Pegula

Pegula consiguió el primer quiebre del encuentro, pero la rusa respondió de inmediato, recuperó el servicio y salvó dos oportunidades de ruptura antes de tomar ventaja de 3-2. Un nuevo quiebre le permitió encaminar el primer parcial.

La estadounidense volvió a adelantarse en el segundo set y llegó a colocarse 3-1. Andreeva reaccionó con mayor eficacia al resto y ganó cinco de los últimos seis juegos para resolver el partido sin necesidad de una tercera manga.

La derrota cerró la quinta participación consecutiva de Pegula en las WTA Finals, torneo en el que fue finalista en 2023 y semifinalista la temporada pasada.

Llega a la final con cuatro triunfos en sets corridos

Andreeva había terminado la fase de grupos con marca de 3-0 tras vencer a Elina Svitolina, Aryna Sabalenka y Diana Shnaider.

Con la semifinal, acumula 48 juegos ganados y solo 18 perdidos, la menor cantidad cedida para alcanzar la final desde la introducción del formato de grupos en 2003.

La campeona de Roland Garros buscará el título este domingo 15 de noviembre frente a Elina Svitolina, quien derrotó a Linda Noskova por 6-2 y 6-1 en la otra semifinal. Será una revancha de la fase de grupos, donde Andreeva se impuso por 6-4 y 6-0.

La rusa intentará conquistar el torneo en su primera aparición, como lo hizo Sharapova en 2004, cuando tenía 17 años y venció a Serena Williams en la final.