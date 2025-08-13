Disputará la selección de Rusia amistosos contra Perú y Chile

Al estar excluida de partidos oficiales desde 2022 debido a la guerra en Ucrania, el cuadro ruso ha tenido dificultades para encontrar rivales de renombre

La selección rusa de futbol, que tiene previsto enfrentarse a Bolivia en octubre, también disputará sendos amistosos en noviembre contra otros dos equipos latinoamericanos, Perú y Chile.

Según informó hoy la Unión de Futbol de Rusia (UFR), los rusos recibirán el 12 de noviembre a Perú en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo y jugarán contra Chile el 15 de noviembre en Sochi (mar Negro).

Rusia, que ya se enfrentó a Cuba y Granada, disputará un amistoso el 14 de octubre contra Bolivia en el estadio del Dinamo Moscú, equipo dirigido actualmente por el propio seleccionador, Valeri Karpin.

En marzo de 2023 también debió enfrentarse a Paraguay, pero finalmente el partido fue cancelado por el atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, donde murieron casi 150 personas.

La prensa rusa informó también sobre la posibilidad de que la Argentina de Leo Messi, actual campeona del mundo, viaje a Rusia antes del Mundial de 2026, algo que ya hizo la albiceleste cuando la entrenaba Maradona en 2009.

Al estar excluida de partidos oficiales desde 2022 debido a la guerra en Ucrania, la UFR ha tenido muchas dificultades para encontrar rivales de renombre para el equipo nacional.

Rusia, que alberga esperanzas de que volver al redil del futbol mundial de cara a la Eurocopa 2028, se enfrentará también el 4 de septiembre a Jordania; el 7 de septiembre a Qatar, y el 10 de octubre a Irán.