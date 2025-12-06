Dispara precios de boletos en reventa el sorteo del Mundial

Para este próximo mundial de Norteamérica, se espera mucha expectativa para observar los encuentros desde cualquier recinto de las ciudades sede de la copa

Inmediatamente después de haber finalizado el sorteo de la copa mundial del 2026 un gran número de aficionados estuvieron investigando el costo de los boletos para poder asistir a ver un partido de la selección mexicana o de alguna otra selección que estará participando en esta edición de la copa del mundo.

Para sorpresa de muchos y decepción de otros, varias boleteras dieron los precios estimados para cada zona de cada estadio donde se jugarán la gran mayoría de partidos en las diferentes ciudades sede de los países de Norteamérica.

¿Cuáles son los precios más altos y más bajos para ver la inauguración?

El partido de inauguración será el próximo 11 de junio en el histórico y remodelado Estadio Azteca, donde se enfrentará por segunda ocasión en un partido inaugural a la selección de Sudáfrica como en aquel encuentro en el 2010.

Según diversas fuentes y varias páginas de venta de boletos, el boleto más económico para poder asistir al recinto donde se celebrará el primer partido de la copa del mundo, rondará entre los 55 y 60 mil pesos mexicanos. Mientras que, por el otro lado, la cantidad que se está difundiendo para el boleto más caro para este partido, estará entre los 800 mil y cerca del millón de pesos mexicanos.

¿En qué otros estadios se jugarán los partidos de México?



En la fase de grupos la selección azteca solamente jugará en su propio país, En el partido de inauguración y en la fecha 3 de su propio grupo, jugará en el coloso de Santa Úrsula, mientras que, en el segundo partido de esta fase, jugará en el Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Zapopan Jalisco, mismo estadio donde juegan las Chivas rayadas del Guadalajara.

Si la selección mexicana llegase a calificar como segundo del Grupo "A", en la ronda de 16vos de final jugaría en el SoFi Stadium ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, en el país vecino.

En dado caso que el conjunto azteca termine como tercer lugar de su grupo y ser de los mejores terceros, el combinado azteca jugaría desde la ciudad de Boston, Massachusetts en el Gillette Stadium, estadio que mayormente lo utiliza el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL.

¿Qué es lo que sigue después?

En Estados Unidos y Canadá la reventa a través de las plataformas oficiales de la FIFA está permitida, mientras que en México continúa prohibida.



A finales de noviembre, la FIFA informó que, tras las dos primeras fases de comercialización, se habían colocado casi dos millones de entradas. México ocupó el tercer lugar en compra de boletos, solo por detrás de los países anfitriones: Estados Unidos y Canadá.

La tercera etapa de venta iniciará el próximo 11 de diciembre, fecha en la que ya estarán definidos los calendarios completos: sedes, días y horarios de los 104 partidos del Mundial 2026.