Dirigir a Rayadas es un gran reto: Amelia Valverde

Amelia Valverde ya está en la Sultna del Norte; ella es la nueva estratega de las Rayadas del Monterrey, y que en su llegada al aeropuerto, dejó en claro el reto que representa este cargo.

"Llego con una gran ilusión, muy clara la responsabilidad que hago oficial el día de hoy, con muchas ganas de trabajar, ya conoceré un poco más al plantel, empezar los trabajos donde me corresponde en El Barrial, y con una gran ilusión. Es un gran reto, evidentemente está claro que la Liga MX cada año, cada torneo que pasa aumenta su nivel, estamos muy conscientes de eso, lo único que nos corresponde es poner toda nuestra energía en trabajar lo más serios posibles, e intentar hacer un excelente torneo viendo a todos nuestros rivales a partir de este momento como un rival a vencer".

Así mismo, habló sobre el conocimiento que tiene del futbol femenil mexicano.

"Lo tomo con mucha responsabilidad, como se merece, todos los retos son diferentes, no me gustaría categorizarlo tal cual, además estar en selección a estar en clubes es una sintonía y una dinámica diferente, estoy muy clara de la categoría y del club al que estopy llegando al día de hoy, al plantel lo conozco, conozco a Valeria (Del Campo) un poco más, pero a la Liga MX la ha seguido, en algún momento tuvimos muchas jugadoras de Costa Rica en la Liga y me correspondía darles seguimiento, al igual que soy una persona de futbol, entonces el ver que una institución como la federación, como la liga invierte en el futbol de mujeres, yo creo que a todas las mujeres que estamos en el área es muy gratificante y como no seguir a un proyecto como este que no hace más que crecer", expresó.

También tocó el tema de Eva Espejo.

"Eva es una persona que respeto mucho y que la conozco tiempo atrás, por el tema de otros proyectos en algún momento, la dinámica de selección y demás, es un proyecto muy serio, me atrajo el respeto que se le tiene al futbol femenino, el respeto que se le tiene a la mujer futbolista, eso fue realmente lo que más click me hizo, evidentemente la liga lo es también, pero yo creo que la institución como tal es una institución ganadora, ya me corresponde empezar a conocer más de lleno con la llegada el día de hoy, con una gran ilusión muy clara también, y con ganas de estar con las muchachas en el campo", añadió.

