Dirige Matías Almeyda su primer entrenamiento con Rayados

El nuevo entrenador de Rayados ya tuvo la oportunidad de contar en cancha con la plantilla de jugadores que serán parte del próximo torneo

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Este viernes, el técnico argentino, Matías Almeyda dirigió su primer entrenamiento en cancha al frente del Monterrey, marcando el inicio formal de la pretemporada rumbo al segundo semestre del año.

En las instalaciones de El Barrial, Almeyda tuvo su primer contacto futbolístico con el plantel después de haber llegado a la ciudad días atrás para asumir el proyecto albiazul.

La sesión estuvo marcada por una frase que resumió la filosofía con la que busca trabajar desde el primer día.

“Concéntrense en el sonido del balón. Contrólenlo. El balón es el que nos da de comer”, expresó el estratega argentino ante sus jugadores.

El balón, protagonista del primer entrenamiento

Desde el arranque de la práctica, Almeyda puso énfasis en la técnica individual y la relación del futbolista con la pelota.

“Escuchen la música del futbol, el sonido del balón”, insistió durante los ejercicios.

El entrenamiento estuvo enfocado en trabajos de dominio con pies y cabeza, primero a un toque y posteriormente a dos contactos, además de ejercicios de control por debajo de la rodilla.

La sesión también incluyó dinámicas grupales de coordinación, toque y pase, una de las características que han distinguido los equipos dirigidos por el exentrenador de Chivas, San José Earthquakes y AEK Atenas.

Además de los ejercicios técnicos, el cuerpo técnico organizó competencias por grupos para medir la capacidad de los jugadores para mantener el balón en el aire durante el mayor tiempo posible.

La dinámica estuvo acompañada por constantes indicaciones y bromas de Almeyda, quien buscó generar desde el primer día un ambiente relajado y de confianza dentro del plantel.

Jugadores de campo y porteros participaron en las actividades, siempre bajo la supervisión del estratega y su equipo de trabajo.

Andrada y otros regresos reportan con el plantel

Una de las principales novedades fue la presencia del portero argentino Esteban Andrada, quien regresó a Monterrey tras concluir su préstamo con el Real Zaragoza de España.

Junto a él también reportaron César Garza, mediocampista que jugó cedido con Pumas durante el pasado torneo, y el guardameta César Ramos, quien volvió después de su préstamo con Atlas.

Asimismo, varios futbolistas que forman parte de la base del equipo estuvieron presentes en la práctica, entre ellos Lucas Ocampos, Gerardo Arteaga, Jesús Manuel "Tecatito" Corona, Erick Aguirre, Luca Orellano, Luis "Hueso" Reyes, Víctor Guzmán y Carlos Salcedo.

Sigue la preparación en Quintana Roo

Con las pruebas médicas completadas y el trabajo de cancha ya iniciado, Rayados continuará con su preparación de cara al próximo torneo.

El siguiente paso será la concentración de pretemporada en Quintana Roo, donde el equipo trabajará del 10 al 22 de junio con sesiones enfocadas en el aspecto físico, táctico y futbolístico.