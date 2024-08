Dios me tiene guardado para algo hermoso: Johan Rojas

"Sí, claro, creo que todos los partidos salimos nosotros a querer hacer las cosas bien, como te digo, a querer marcar, a poder volver a festejar con la hinchada, con mi gente, creo que es algo hermoso, creo que Dios me tiene guardado para algo hermoso y por eso creo que me pone pruebas tan duras".

Las anteriores palabras son del jugador colombiano del Monterrey, Johan Rojas, quien se expresó así después de la falla que tuvo frente al arco de Tijuana y que a la postre le costó a Rayados el triunfo.

Además, Rojas reveló que salió llorando de la Perrera.

"Salí llorando del estadio porque quiero ganar, quiero siempre dar el cien mío. Por ahí los compañeros estuvieron muy atentos sobre mí porque, como te digo, salí llorando del estadio, cosas que pocos saben, pero me duele, me duele en el alma, como se lo dije al profe (Martín Demichelis), me duele en el alma no poder marcar una opción tan clara, pero como te digo, me da la confianza y me dice que tranquilo, que esto es futbol, que en los partidos decisivos es donde Dios me tiene guardado y que guarde los goles para la Liguilla y el sábado empiezo de nuevo a marcar".

Así mismo, el futboloista de 21 años aseguró que está dejando el alma por la camiseta rayada.

"Creo que desde que me puse la camisa de Rayados, creo que me ha caracterizado eso de que entro a la cancha y dejar el alma por esa camisa. Creo que los entiendo (A los aficionados) porque también fui aficionado, los entiendo, pero créeme que uno hace todo para ganar, entonces no creo que la gente esté pensando que pronto quise errar el gol o los dos que me quedaron."

De pronto el primero sí fue un poco más obvio, pero que estén tranquilos que a mi corta edad soy muy maduro y voy a trabajar para mejorar eso y que en los partidos importantes donde realmente creo que puedo sobresalir, creo que lo voy a hacer y siempre les voy a corresponder a ellos".

RAYADOS ESTÁ MOTIVADO

Por otro lado, Rojas expresó que en la Pandilla están motivados y optimistas.

"El equipo está muy motivado, creo que está muy optimista. El primer partido del profe y creo que se ve una idea clara de lo que queremos, ir a buscar el partido a cada cancha. Creo que estamos muy motivados y vamos a salir a ganar en cada cancha. Lo importante es la confianza que nos brindó desde el primer día y creo que nos la sigue brindando en cada entreno, en cada partido, en cada cosa que hagamos con él. Creo que es la tranquilidad y la seguridad de que él nos va a apoyar al cien y creo que eso como futbolista te ayuda demasiado".

