Dinamarca derrota a México en el inicio de Billie Jean Cup

El encuentro, que marcó el inicio de este torneo por países en el Club Sonoma, concluyó con parciales de 6-4 y 6-4 a favor de Rebecca Munk Mortensen

La serie de Playoffs de la Billie Jean King Cup by Gainbridge entre México y Dinamarca inició con un revés para el equipo local, luego de que Victoria Rodríguez cayera en sets corridos ante Rebecca Munk Mortensen, poniendo a los visitantes con una ventaja inicial de 1-0.

El encuentro, que marcó el inicio de este torneo por países en el Club Sonoma, concluyó con parciales de 6-4 y 6-4 a favor de la tenista danesa. El equipo ganador de esta serie avanzará a las clasificatorias del 2026.

Aunque la duranguense Victoria Rodríguez mostró pelea en la cancha, no pudo contrarrestar la consistencia y los potentes golpes de Munk Mortensen, quien solo se vio abajo en el marcador en una ocasión durante el partido.

En el primer parcial, la danesa logró un break de entrada. Rodríguez logró recuperar el terreno perdido en el octavo game, emparejando momentáneamente el marcador a cuatro juegos. Sin embargo, Munk Mortensen inmediatamente respondió con otro rompimiento y mantuvo su servicio para llevarse el primer set.

El segundo set siguió un guion similar: Mortensen comenzó con un break, que Rodríguez pudo recuperar de inmediato. No obstante, la danesa volvió a romper el servicio de la mexicana en el tercer juego y tomó una ventaja que ya no soltó hasta el final del partido, sellando el primer punto para Dinamarca.

A pesar del resultado, México, que se ubica en el lugar 20 del ranking de la Billie Jean King Cup (por encima de Dinamarca, en el lugar 26), cuenta con la ventaja de jugar como local y el apoyo de su público.

El peso de buscar la igualada recae ahora en Renata Zarazúa. La tapatía intentará emparejar la serie cuando enfrente a la danesa Johanne Christine Svendsen en el segundo punto de la jornada.