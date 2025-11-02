Diego San Román encabeza tercera corrida en Feria de Tlaxcala

A pesar de que hace unas semanas fue sacado a hombros en Chihuaua, el mexicano busca mantener su lugar en el escalafón de la tauromaquia

El tercer festejo de la Feria de Tlaxcala presentó su cartelera para la corrida de este año, donde estarán los mexicanos Uriel Moreno "El Zapata" y Diego San Román, junto con el español Pedro Gutiérrez "El Capea".

Su confirmación en el toreo se saldó en Europa, luego de demostrar valor y profundida frente a la Plaza de Toros de Las Venta.

Diego San Román, una de las principales esperanzas de la tauromaquia, por lo que continúa su temporada en Tlaxcala tras haber finalizado su campaña europea.

Retomó su profesión en “La Glorieta” de Salamanca, en el Coliseo de Arles, Francia, y en Logroño, donde cortó dos orejas.

Sin embargo, el 18 de octubre en Aguascalientes fue violentamente prendido dos veces por su rival. Mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue sacado a hombros.

Por lo que el próximo domingo, San Román buscara no perder su lugar preferencial en el escalafón mexicano.