Diego Rossi y Lucas Ocampos guían triunfo de Rayados sobre Atlas

Diego Rossi marcó su primer gol con Rayados y Lucas Ocampos sentenció el encuentro desde el punto penal en tiempo agregado

Atlas perdió el paso perfecto en el Apertura 2026 luego de caer 2-0 ante Monterrey en la Jornada 3, resultado que permitió a los Rayados regresar a la senda del triunfo y alcanzar a los rojinegros con seis puntos en la clasificación.

En una noche especial para los locales, que disputaron su primer partido en casa bajo la administración de Grupo Prodi y el debut de Hernán Crespo frente a su afición, el equipo tapatío no pudo sostener el buen inicio de torneo y terminó superado por un Monterrey más efectivo.

Rossi estrena su cuenta con Rayados

El encuentro se inclinó a favor de los visitantes al minuto 28 gracias a un error en la salida del Atlas.

Jorge Sánchez perdió el balón en una zona comprometida y la jugada fue aprovechada por Monterrey.

Lucas Ocampos recibió dentro del área y, tras superar una débil marca defensiva, puso un servicio que encontró a Diego Rossi llegando desde atrás.

El uruguayo definió de primera intención con la pierna derecha y venció a Camilo Vargas para marcar el 1-0 y conseguir su primer gol como futbolista del Club Monterrey.

La anotación permitió a los dirigidos por Matías Almeyda tomar el control emocional del partido y manejar con mayor tranquilidad el desarrollo del juego.

Atlas pierde a Jorge Sánchez

La situación se complicó aún más para los rojinegros antes del descanso.

Jorge Sánchez tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una lesión sufrida tras disputar un balón dividido.

El defensor mexicano, integrante de la selección que participó en la Copa del Mundo de 2026, fue sustituido por Gustavo Ferrareis.

La baja obligó a Atlas a modificar su esquema en pleno encuentro y redujo las variantes del técnico Hernán Crespo.

Las expulsiones cambiaron el partido

En el segundo tiempo el panorama terminó por derrumbarse para los locales.

El caboverdiano Luís Henriques de Barros Lopes, mejor conocido como "Duk", vio la tarjeta roja después de una fuerte entrada sobre Orbelín Pineda.

Inicialmente la acción pasó desapercibida, pero tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro Jorge Camacho Peregrina determinó expulsar al atacante rojinegro.

Con un hombre más sobre la cancha, Monterrey administró mejor la posesión del balón y redujo al mínimo las opciones ofensivas del Atlas, que nunca encontró la reacción que había mostrado en partidos anteriores.

Cuando el encuentro ya se encontraba en tiempo agregado llegó la jugada que terminó por definir el resultado.

El silbante marcó penal por una plancha de Gustavo Ferrareis sobre Iker Fimbres dentro del área. La infracción derivó también en la expulsión del futbolista brasileño.

Lucas Ocampos tomó el balón y ejecutó con precisión desde los once pasos para colocar el 2-0 definitivo.

En la misma acción, Carlos Salcedo también fue expulsado tras involucrarse en una discusión en el mediocampo, cerrando una noche de alta tensión para el conjunto rojinegro.

¡Lo ganó la Pandilla!@Rayados dio un golpe de autoridad en Guadalajara, venció al Atlas como visitante y le arrebató el paso perfecto. 🔥



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