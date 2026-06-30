Diego Rossi será el primer refuerzo de Rayados

Una fuente informó a INFO 7 que todo está acordado entre clubes y el jugador, por lo que solo faltaría la firma y exámenes médicos

La nueva era de Rayados está a punto de ir sumando engranajes para lo que se espera sea una máquina que arrase en el Apertura 2026, en el que el club tiene que volver a competir en lo más alto.

El primer refuerzo que se vislumbra en el horizonte albiazul es Diego Rossi, delantero uruguayo que todavía pertenece al Columbus Crew de la MLS estaría a detalles mínimos de llegar a México a cambio de $7 millones de dólares.

Una fuente informó a INFO 7 que todo está acordado entre clubes y el jugador, por lo que solo faltaría la firma y exámenes médicos para concretar la llegada del ariete, quien es objeto de deseo del club desde hace años.

¿Será el bueno?

El uruguayo ha sido uno de los delanteros más constantes en Estados Unidos durante los últimos años, pese a que ha compartido equipo con otros cracks como Carlos Vela, Denis Bouanga o el "Cucho" Hernández.

Durante su paso con el Crew, Rossi ha disputado 117 encuentros, marcó 51 tantos y dio 20 asistencias, siendo uno de los más rendidores con un equipo que tiene exigencias altas a la hora de competir por los campeonatos.

Estos números son bastante similares a los que tuvo cuando militó en el LAFC, donde estuvo 121 partidos, en los que hizo 59 anotaciones y dio 22 asistencias, demostrando que no solamente sabe marcar goles, también ayudar a crearlos.

Son justo estas capacidades las que valorará más Matías Almeyda, un entrenador que aprecia la solidaridad de un delantero, que busca el bien común antes que inflar sus propias cifras.

¿Podrá con la presión?

Desde la salida de Rogelio Funes Mori de la institución, el Monterrey ha buscado urgentemente un delantero que le brinde garantías y aunque Rossi tiene cifras que lo respaldan, la realidad es que en México tendrá una exigencia comparable con la que vivió durante su paso en Turquía, donde tuvo muchos problemas.

El uruguayo jugó en el Fenerbahce, donde no logró estar a la altura del reto, pues en 90 encuentros hizo apenas 10 goles, muy lejano de lo que demostró jugando en Estados Unidos.