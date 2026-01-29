Diego Ramírez se va de la dirección deportiva del América

El Club América informó este 28 de enero de 2026 la salida de Diego Ramírez del cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil

El Club América informó este 28 de enero de 2026 la salida de Diego Ramírez del cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil, decisión que, de acuerdo con la institución, responde a su interés por continuar su crecimiento profesional en nuevos proyectos de desarrollo deportivo.

A través de un comunicado difundido en su sitio web y redes sociales, las Águilas señalaron que Ramírez continuará vinculado al Grupo Ollamani, propietario del club, aunque ya no estará al frente de la dirección deportiva del plantel principal.

“Desde su llegada a Coapa, Diego se ha caracterizado por su profesionalismo y búsqueda constante de la excelencia”, destacó la directiva, que expresó confianza en que esta nueva etapa fortalecerá su trayectoria como ejecutivo del futbol.

Una etapa marcada por títulos

Diego Ramírez llegó al América en 2021 y permaneció en el cargo durante alrededor de cuatro años y medio.

En ese periodo fue parte fundamental de la estructura que llevó al club a conquistar el tricampeonato de la Liga MX bajo la dirección técnica de André Jardine, uno de los logros más importantes en la historia reciente de la institución.

La directiva subrayó que su gestión fue clave tanto en la consolidación del proyecto deportivo como en la obtención de títulos.

Contexto deportivo y ajustes en Coapa

La salida de Ramírez se da en un momento complejo para el club, marcado por un inicio irregular en el Clausura 2026, dificultades en el mercado de fichajes y una alta exigencia tras los éxitos recientes.

Aunque el América evitó hablar de conflictos internos, reportes señalan desgaste en la planeación deportiva y presión por resultados inmediatos.

Hasta el momento, el Club América no ha informado quién ocupará la dirección deportiva del primer equipo ni si esta decisión forma parte de una reestructura mayor en la institución.