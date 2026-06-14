Diego Lopes cumple doble pesaje y está listo para UFC Freedom 250

En caso de que Topuria o Gaethje presentaran algún problema médico de último momento, Lopes estaba listo para ocupar uno de los lugares en el combate principal

Diego Lopes volvió a demostrar por qué es considerado uno de los peleadores más dispuestos a aceptar desafíos dentro de la UFC. El brasileño-mexicano protagonizó uno de los momentos más llamativos del pesaje oficial de UFC Freedom 250, al subir dos veces a la báscula en el mismo día y cumplir con dos registros de peso diferentes.

Primero, Lopes marcó 146 libras, límite permitido para su combate de peso pluma ante Steve Garcia. Con ese registro dejó oficializada su pelea dentro de la cartelera y confirmó que no tuvo problemas para cumplir con su compromiso principal.

También quedó listo como respaldo del evento estelar

Minutos después, Lopes volvió a presentarse ante la báscula y registró 154 libras, peso que le permitió quedar habilitado como peleador de respaldo para la pelea estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, programada en peso ligero.

La situación llamó la atención porque no es habitual que un peleador cumpla con dos pesajes distintos el mismo día, especialmente para funciones tan diferentes: primero como competidor oficial de una división y después como posible sustituto de emergencia para una pelea de campeonato.

En caso de que Topuria o Gaethje presentaran algún problema médico, lesión o inconveniente de último momento, Lopes estaba listo para ocupar uno de los lugares en el combate principal.

La elección de Diego Lopes como alternante no fue casualidad. En los últimos años, el peleador se ha ganado una reputación dentro de la compañía por mantenerse disponible y aceptar cambios inesperados, incluso en condiciones complicadas.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió cuando aceptó enfrentar a Dan Ige con muy poco tiempo de aviso, luego de una modificación de último momento en la cartelera. Esa actitud reforzó su imagen como un peleador confiable para resolver emergencias deportivas.

Por esa razón, la UFC volvió a recurrir a él para tener una garantía adicional en uno de los eventos más importantes del año.

Lopes busca volver a tomar impulso

Aunque su papel como respaldo del evento estelar acaparó reflectores, el objetivo principal de Lopes sigue siendo su pelea contra Steve Garcia en peso pluma.

Una victoria en UFC Freedom 250 podría devolverlo a una posición importante dentro de la división de las 145 libras y acercarlo nuevamente a conversaciones relevantes en la parte alta del ranking.

El doble pesaje también dejó claro el momento que vive el peleador: no solo se mantiene listo para su propio combate, sino que también está dispuesto a asumir responsabilidades mayores si la empresa lo necesita.

Con este movimiento, Diego Lopes se convirtió en uno de los protagonistas inesperados de la previa, al cumplir en dos categorías distintas y dejar abierta la posibilidad de competir en cualquiera de los escenarios planteados por la UFC.