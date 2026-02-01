Diego Lainez comanda a Tigres en triunfo contra León

Los felinos sacaron un triunfo valioso como visitante y llegarán inspirados a su partido de media semana por la Concachampions

En una noche que parecía controlada, pero que se complicó de más sobre el final, Tigres sacó un valioso triunfo 2-1 como visitante contra León, aunque se quedó con uno menos debido a la expulsión de André-Pierre Gignac.

El primer tiempo fue complicado para ambos, pues Tigres salió en plan defensivo, debido a la conocida tendencia ofensiva que plantea en sus equipos Ignacio Ambriz. Debido a esto, los 45' terminaron sin anotaciones.

Ya para el segundo tiempo la cosa cambió totalmente, pues los regios lograron romper la igualada con una contra letal que fue orquestada por Diego Lainez, quien sigue en plan grande, pues le puso un pase filtrado con toda la ventaja a Marcelo Flores para que definiera con calma.

El mismo Factor demostró que está en la mejor forma de su carrera y al 53' retuvo la pelota la borde del área y sacó un tiro de zurda que entró de "campanita" para duplicar la ventaja.

Luego del gol todo parecía controlado para los de Guido Pizarro, no obstante, luego de un error en la defensa, acompañado de una buena jugada colectiva, "La Fiera" se metió al encuentro gracias a un gol de "O Rei" Diber Cambindo.

Ya sobre el final del encuentro todo se descontroló, incluso llegó algo que mucha gente pensó que no vería, una expulsión al francés por reclamar, pues "Dedé" le hizo un reclamo airado a Adonai Escobedo, quien no dudó en expulsarlo.

Con este triunfo, Tigres llegó a 7 puntos y se puso como séptimo de la tabla. Su siguiente encuentro será por la Concachampions frente al Forge de Canadá el martes 3 de febrero a las 18:00 horas.