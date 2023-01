Diego Cocca ve posible llegada de Diego Lainez a Tigres

El estratega felino también reveló la fecha límite que tiene el Club Tigres para 'convencer' al futbolista de regresar al circuito de futbol mexicano

Por: Patricia Agüero

Enero 21, 2023, 11:12

El Club Tigres UANL ha acaparado los reflectores al inicio del torneo Clausura 2023 de la Liga Mx por los importantes fichajes que ha hecho para reforzar al equipo en su búsqueda del campeonato.



El primero de ellos fue el fichaje del mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, pero sin duda, la contratación de Nicolás Ibáñez fue la que causó mayor ruido entre algunos comentaristas deportivos debido a la cuantiosa cantidad que la institución felina desembolsó para hacerse de los servicios del delantero argentino.



Y por si esto no fuera poco, Tigres aún está en negociaciones para hacerse de los servicios del centrocampista Diego Lainez.



El día de ayer, después del encuentro entre Tigres de la UANL contra Xolos de Tijuana en el estadio Caliente en donde ambos equipos firmaron un empate, el estratega felino Diego Cocca ofreció una conferencia de prensa en donde fue cuestionado sobre Lainez, actual jugador del Sporting de Braga.



'A mí me parece un jugador interesantísimo ya destacado en el futbol mexicano, lógicamente que no está en su mejor momento, no ha jugado. Yo siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro lado. Así que si hay dos voluntades seguramente puede ser', expresó el dirigente felino.



Diego Cocca señaló que Lainez no se encuentra en su mejor momento, sin embargo, destacó la calidad que tiene como futbolista así como las ventajas de ser un jugador joven.



'Se habla muy fácil de fracaso, fracaso es no seguir intentando y la edad que tiene él es una locura, si tú me dices que vuelve a los 35 años y seguramente vuelve a retirarse, es muy joven tiene mucha calidad, ya lo demostró, vuelvo a decir estoy hablando de suposiciones, tendrá que ver la dirigencia si se puede llevar a cabo o no (la contratación), pero para mí es un jugador muy importante', expresó Cocca.



Finalmente, el estratega señaló la fecha límite para conocer si el jugador mexicano se incorpora a las filas de Tigres de la UANL.



'Tendrá que ver la dirigencia, ver que es lo que puede solucionar, seguramente la semana que viene porque no queda otra y veremos como terminamos de arreglar nuestro plantel para ya enfocarnos pura y exclusivamente en lo que viene', sentenció.



Con el delantero francés André-Pierre Gignac, Nicolás López y Nico Ibañez, Tigres se convierte en el club 'más poderoso' de la Liga Mx al contar con los últimos tres campeones de goleo de la Liga Mx.