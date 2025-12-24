Dictan prisión preventiva al exárbitro 'Chiquimarco'

Dos años después del inicio del conflicto por presunta violencia familiar, la autoridad endureció la postura para salvaguardar la integridad de la denunciante

En un giro significativo dentro del proceso legal que enfrenta el exárbitro mundialista Marco ‘N’, la justicia capitalina ha determinado un cambio en sus medidas cautelares. La jueza Carolina Bernal dictó prisión preventiva para el excolegiado, tras ser señalado por el presunto delito de violencia familiar.

El mandato judicial

De acuerdo con la carpeta de investigación 003/760/2022, la resolución se tomó durante una audiencia de revisión de medidas celebrada en los juzgados de la Ciudad de México. El objetivo principal de esta decisión es garantizar la protección de las víctimas y asegurar la continuidad del proceso.

Marco Antonio Chávez Vaca, abogado de la parte acusadora, confirmó la resolución luego de la audiencia.

"Terminó la audiencia de revisión de medidas cautelares, se dictó medida cautelar a Marco. La juez ordenó que en tres días se presente ante el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se ingrese".

Antecedentes del caso

El conflicto legal escaló mediáticamente en julio de 2023, cuando Marco ‘N’ fue vinculado a proceso tras hallarse elementos suficientes para investigar las agresiones denunciadas por su expareja, Alva Neri Hernández.

En aquel momento, el juez permitió que el exárbitro llevara el proceso en libertad bajo ciertas restricciones. No obstante, dos años después del inicio del conflicto, la autoridad judicial ha endurecido la postura para salvaguardar la integridad de la denunciante.

"Nadie está por encima de la ley"

Tras la vinculación inicial en 2023, la víctima, Alva Neri Hernández, expresó el alivio que sentía tras años de presuntos abusos que, según su testimonio, quedaban impunes debido a la relevancia pública del imputado.

"Me causa alegría por tanto tiempo de abuso, y que siempre se manifestaba que por su imagen él podía hacer lo que fuera con su familia", señaló Hernández en aquel entonces.

Hasta el momento, Marco ‘N’ tiene un plazo de 72 horas para presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Norte. De no hacerlo, las autoridades podrían emitir una orden de comparecencia forzosa.