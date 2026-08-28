Diane Parry remonta y avanza a semifinales del Abierto Monterrey

Con esta victoria, Diane Parry se instaló en las Semifinales del certamen, las cuales se disputarán este viernes a partir de las 17:00 horas

En una exhibición de garra y solidez, la francesa Diane Parry protagonizó una de las mayores remontadas del Abierto GNP Seguros 2026 al vencer a la danesa Clara Tauson con parciales de 6-3 y 7-5. Parry logró recuperarse de una desventaja de 1-5 en el segundo set, encadenando seis juegos consecutivos para sellar su pase a la penúltima ronda del torneo.

Desde el inicio del partido, Parry tomó el control del trámite. La jugadora gala consiguió un quiebre determinante en el cuarto juego del primer parcial para ponerse 3-1, ventaja que administró con solvencia hasta cerrar el set por 6-3.

Durante este periodo, su servicio se convirtió en su principal argumento ofensivo: registró nueve ases —frente a solo dos de Tauson— y obtuvo un 85 por ciento de efectividad con su primer saque, un rendimiento que neutralizó los intentos de respuesta de la danesa.

El desarrollo de las acciones dio un giro radical en el segundo set. Tauson reaccionó de inmediato y, tras romper el servicio de Parry en el segundo juego, tomó una clara delantera de 5-1 que presagiaba la necesidad de un tercer parcial para definir a la ganadora.

Sin embargo, Parry mantuvo la compostura. La francesa frenó el avance de su rival al sostener su saque para acercarse 2-5, momento en el que inició su remontada.

Con dos quiebres consecutivos a Tauson, igualó las cifras 5-5 y extendió una racha imparable de seis juegos a su favor. Un nuevo quiebre en el undécimo juego le dio la ventaja por primera vez en el set (6-5), para posteriormente rematar el encuentro con un juego en blanco que decretó el 7-5 definitivo.

Con esta victoria, Diane Parry se instaló en las Semifinales del certamen, las cuales se disputarán este viernes a partir de las 17:00 horas en la cancha del Club Sonoma.