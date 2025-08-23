Diana Shnaider firma una remontada épica y se mete a semifinales

La tenista rusa logró una histórica remontada ante Elise Mertens al superarla por 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) y avanzó a semifinales del Abierto Monterrey

Este jueves, Diana Shnaider protagonizó una remontada histórica que mantuvo al público al borde de sus asientos, y logró su clasificación a las semifinales del Abierto Monterrey.

La raqueta rusa superó a la belga Elise Mertens por 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) en un intenso encuentro que duró tres horas y dos minutos, dejando a los aficionados emocionados por la épica victoria en el Estadio GNP Seguros.

Mertens, quien había tenido un sólido inicio en el primer parcial, mostró su jerarquía al lograr dos quiebres de servicio para llevarse el set 6-3. Mientras tanto, Shnaider cometió varios errores no forzados que dificultaron su rendimiento en los primeros compases del encuentro.

Sin embargo, la tenista rusa no se dejó vencer y, en el segundo set, fue capaz de resistir la presión de Mertens, quien llegó a tener un punto de partido con 5-4 en el marcador.

Por su parte, Shnaider mejoró su nivel de juego mostrado hasta el momento y extendió el parcial al desempate, donde, a pesar de algunas imprecisiones, logró imponerse 8-6 y empatar el partido.

Durante el tercer set, la belga, quinta sembrada del torneo, volvió a adelantarse 5-2 y estuvo a punto de sentenciar el partido en varios momentos, incluyendo cuatro puntos de partido. Sin embargo, Shnaider mostró una gran resiliencia, quebrando el servicio de Mertens y luego ganando cinco juegos consecutivos para empatar nuevamente y forzar un tiebreak.

En el desempate final, la tensión alcanzó su punto máximo, pero la rusa logró imponerse 7-4 tras un par de puntos cruciales que definieron el destino del encuentro.

La victoria de Shnaider, además de ser una remontada histórica, también es una revancha tras la derrota sufrida el año anterior en la primera ronda del mismo torneo, cuando Mertens la venció por 6-0 y 6-4.