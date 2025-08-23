Diana Shnaider avanza a la final del Abierto GNP Seguros

Diana Shnaider avanzó a la final del Abierto GNP Seguros tras vencer a Alycia Parks 6-3, 7-6 (10/8), buscando su quinto título WTA

Diana Shnaider aseguró su lugar en la final del Abierto GNP Seguros tras vencer a Alycia Parks en las semifinales con parciales de 6-3 y 7-6 (10/8) en un duelo de una hora y 46 minutos. Esta será su segunda final en un torneo WTA 500 y la primera de la temporada 2025.

La tenista rusa, que en su primera participación en el torneo regio en 2023 cayó en primera ronda, busca ahora su quinto título en la WTA y mantener su invicto en finales, tras ganar las cuatro que disputó el año pasado.

El partido mostró altibajos en el servicio de Parks, quien cometió varias dobles faltas, permitiendo a Shnaider tomar ventaja desde el inicio. La rusa rompió el servicio de su rival en el tercer game y cerró el primer set 6-3, imponiendo presión desde el fondo de la cancha.

En el segundo set, Parks elevó su nivel con un potente saque, pero Shnaider respondió con temple en los momentos clave, salvando un set point en el 5-4 con una derecha profunda que obligó al error de la estadounidense, asegurando su pase a la final.