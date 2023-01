¡Diablos señorito! Regio rompe TV tras derrota de Dallas

Una familia regiomontana que vive en Edinburg, Texas vivió las emociones de uno de sus integrantes durante el duelo entre los 49ers y Cowboys en la NFL

Por: Patricia Agüero

Enero 23, 2023, 15:00

En varias ocasiones los aficionados regiomontanos son señalados por ser muy apasionados al momento de disfrutar de los encuentros deportivos de sus equipos favoritos.



El ejemplo más cercano es el 'Clásico Regio' que en ocasiones llega a 'paralizar' la ciudad por la emoción de los aficionados por ver a Tigres y Rayados.



Pero el futbol americano no se queda atrás y un regio protagonizó una dramática escena en donde rompe de un puñetazo su televisión después de ver que los Cowboys de Dallas cayeron ante los 49ers de San Francisco.



En el encuentro ambos equipos se disputaban su pase a la final por el título de la Conferencia Nacional (NFC). Sin embargo, los Vaqueros terminaron cayendo con un marcador 19-12 ante los 49ers.



Previo al final del partido la tensión se apoderó de un domicilio ubicado en la ciudad de Edinburg, Texas en donde una familia regia disfrutaba del encuentro en la cochera.



De pronto, uno de los integrantes identificado como Víctor que se encontraba atento al partido estalló en ira y de un puñetazo rompió la pantalla en donde la familia veía el partido, no conforme agarró la televisión con las dos manos y volvió a romperla, en esta ocasión de un rodillazo.



Después de gritar por la eliminación de su equipo, el joven arrancó un adorno de Dallas que estaba colgado en la pared, posteriormente tomó su celular y se metió a la casa.



Los asistentes grabaron la escena al momento que también se reían, quizás un poco nerviosos por la reacción del joven.



En entrevista exclusiva para INFO7, Itzel Gutiérrez Cavazos señaló que no esperaban que la reacción de su tío se hiciera viral.



'La verdad no lo esperábamos que se hiciera viral todos estábamos tan entretenidos viendo el juego y comenzó a grabar porque ya se estaba poniendo tenso el juego y empezaron a gritar y a hacer borlote y al momento que empecé a grabar fue cuando tomó asiento ahí en la silla e inesperadamente reaccionó de esa manera', relató Itzel.



Agregó que la esposa de Víctor es la que se escucha en el video diciendo 'no manches' y después le exigió que le tenía que comprar una televisión al día siguiente.



El video original publicado por Itzel Cavazos se hizo viral, ha sido compartido 16 mil veces y cuenta con más de 2,500 comentarios en su cuenta de Facebook.