Diablos Rojos conquista bicampeonato en centenario de la LMB

Por: Ángeles Núñez

15 Septiembre 2025, 10:36

Los Diablos Rojos del México hicieron historia al consagrarse bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), tras superar 7-3 a los Charros de Jalisco

Los Diablos Rojos del México hicieron historia al consagrarse bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), tras superar 7-3 a los Charros de Jalisco la noche de este domingo y concretar la barrida en la Serie del Rey 2025.

Con este triunfo, los capitalinos alcanzan 18 campeonatos en su historia y reafirman su dominio como el equipo más ganador del circuito.

El conjunto escarlata firmó su tercera barrida consecutiva en una Serie del Rey.

La racha comenzó en 2014 cuando vencieron a los Pericos de Puebla, continuó en 2024 al superar a los Sultanes de Monterrey y se consolidó este año al imponerse a los Charros.

Desde la primera entrada, la ofensiva de los Diablos castigó al abridor local Eduardo Vera. Julián Ornelas abrió la pizarra con imparable al derecho, y un corrido agresivo de Allen Córdoba amplió la ventaja con un pisa y corre.

Vera apenas pudo trabajar un inning, mientras que en el segundo episodio, Río Ruiz y el propio Córdoba aumentaron la diferencia a cinco carreras.

Córdoba volvió a brillar en el cuarto episodio con cuadrangular de dos carreras ante su ex equipo, para poner la pizarra 7-0. Aunque el abridor Efraín Contreras tuvo respaldo ofensivo, salió tras 4.2 entradas, quedándose a un tercio de poder apuntarse la victoria.

Los Charros reaccionaron hasta la octava entrada. Willie Calhoun remolcó a Mallex Smith con sencillo y, posteriormente, Dwight Smith conectó jonrón de dos carreras para poner el marcador 7-3. Sin embargo, Tomohiro Anraku cerró el partido y aseguró el título para los capitalinos.

Este bicampeonato es el primero para los Diablos desde las temporadas 2002-2003, cuando vencieron en finales consecutivas a los Tigres de la Angelópolis. Con este nuevo logro, los Pingos amplían su ventaja histórica en títulos: 18 contra 12 de los Tigres, sus más cercanos perseguidores.

