Diablos honra a Ojeda con triunfo y barrida sobre Querétaro

Los Diablos Rojos retiraron el número 35 de Miguel Ojeda y vencieron 6-2 a Conspiradores para completar la barrida en el Alfredo Harp Helú

Los Diablos Rojos del México vivieron una jornada histórica al retirar el número 35 de Miguel Ojeda y celebrar el homenaje con una victoria de 6-2 sobre los Conspiradores de Querétaro, resultado que además les permitió completar la barrida en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La organización escarlata rindió tributo a una de las figuras más emblemáticas de su historia al incorporar oficialmente a Ojeda al Jardín del Honor, reservado para las máximas leyendas de la franquicia.

Con ello, el exreceptor se convirtió en el decimotercer jugador cuyo número queda retirado de manera permanente.

Antes del inicio del encuentro, directivos, familiares, amigos y jugadores participaron en una emotiva ceremonia encabezada por Miguel Ojeda, quien develó la placa conmemorativa que inmortaliza el número 35, utilizado durante una carrera llena de éxitos como jugador, manager y directivo.

Una carrera marcada por la historia

Nacido en Guaymas, Sonora, el 29 de enero de 1975, Miguel Ojeda debutó con los Diablos Rojos en 1995 y defendió la camiseta escarlata durante 14 temporadas.

Su legado incluye un campeonato como jugador en 1999, el histórico récord de cuatro cuadrangulares en un mismo partido para un pelotero mexicano en el año 2000, el reconocimiento como Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas de 2001, además de los títulos obtenidos como manager en 2014 y como directivo en 2024.

Ojeda también logró llegar a las Grandes Ligas, donde militó con organizaciones como los San Diego Padres, Colorado Rockies, Seattle Mariners y Texas Rangers, además de representar a México en los Clásicos Mundiales de Beisbol de 2006 y 2009.

Canó y Flores encendieron la ofensiva

La novena capitalina respondió al llamado del manager Lorenzo Bundy, quien pidió a sus jugadores brindar una actuación especial en honor al homenajeado.

Apenas iniciada la primera entrada, los Diablos reaccionaron luego de que Querétaro tomara ventaja tempranera. Un cuadrangular de Robinson Canó dio la vuelta a la pizarra y poco después Ramón Flores conectó otro jonrón para ampliar la diferencia.

La ofensiva escarlata mantuvo el control del encuentro durante el resto de la tarde, respaldada por una sólida actuación del cuerpo de relevistas que limitó a los visitantes a escasas oportunidades de reacción.

El triunfo tuvo un significado especial para la organización, ya que coincidió con el reconocimiento a una de las figuras más importantes en la historia del club y con la reciente elección de Ojeda para integrar la Clase 2026 del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Al finalizar el encuentro, Bundy destacó la importancia de responder en el terreno durante una fecha tan significativa para la institución y para la familia del homenajeado.